A la hora de comprar papas, es habitual encontrar papa blanca y papa negra, dos variedades que pueden parecer similares, pero presentan algunas diferencias en su aspecto, textura, sabor y usos en la cocina. La elección no depende solamente del color de la cáscara, sino también del tipo de preparación que se quiera realizar .

Aunque ambas son buenas opciones para incorporar a la alimentación, conocer sus características permite elegir mejor en la verdulería y aprovechar cada variedad según la receta que se quiera llevar a cabo.

Papa blanca: características y para qué conviene usarla

La papa blanca suele tener una piel más clara y una pulpa de color amarillo pálido o crema. En la cocina se destaca por su textura y por su capacidad para adaptarse a distintas preparaciones .

Imagen ilustrativa Shutterstock

Es una alternativa muy utilizada para hervir, hacer puré, preparar tortillas, guisos y acompañamientos, ya que suele ofrecer una textura suave una vez cocida.

Entre sus principales características:

Tiene cáscara clara y pulpa de tonalidad crema.

Su sabor es suave y ligeramente dulce.

Resulta versátil para diferentes recetas.

Es una buena opción para hervir y preparar purés.

También puede utilizarse al horno o en preparaciones de sartén.

Papa negra: qué la diferencia de la blanca

La papa negra se caracteriza por tener una piel más oscura y rugosa, mientras que su interior suele ser claro. Su nombre está relacionado principalmente con el aspecto exterior y no significa que la pulpa sea negra.

Imagen ilustrativa Josimar

Una de sus particularidades es que puede presentar una textura más firme y sabor más intenso, dependiendo de la variedad y las condiciones de cultivo. Por eso puede resultar especialmente interesante para preparaciones donde se busca que la papa conserve mejor su estructura.

Es habitual utilizarla para:

Papas al horno.

Papas fritas.

Guisos.

Preparaciones de sartén.

Ensaladas y guarniciones donde se busca una papa firme.

Papa blanca o papa negra: cuál conviene comprar

No existe una variedad que sea mejor en todos los casos, ya que ambas pueden formar parte de una alimentación equilibrada y la elección depende principalmente de la preparación.

Ahora bien, si la idea es hacer puré, hervir papas o preparar una tortilla, la papa blanca puede ser una opción práctica por su textura más suave.

Mientras tanto, al momento de hornear, freír o preparar recetas donde se busca que mantenga mejor su forma, la papa negra puede resultar conveniente.

No obstante, estas recomendaciones no establecen que una sea mejor que la otra, por lo que cada quien puede optar por elegir el tipo de papa que más le guste.