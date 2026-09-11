Después de varios días con temperaturas cercanas a los 20°C, el tiempo cambiará de manera abrupta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Un frente frío avanzará durante las próximas horas y estará acompañado por tormentas, fuertes ráfagas y un marcado descenso de las temperaturas.

El fenómeno comenzará a afectar distintas regiones del país y posteriormente alcanzará la zona central. En el norte bonaerense, incluido el AMBA, se esperan ráfagas del sudeste superiores a los 50 km/h, mientras que el aire frío se instalará progresivamente.

Ola polar: cuándo llega el frío extremo a Buenos Aires

El cambio de tiempo será más notorio entre el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, cuando la masa de aire polar termine de instalarse sobre gran parte de la Argentina.

Según el pronóstico, el AMBA pasará de una jornada con características primaverales a un escenario dominado por frío, viento y abundante nubosidad.

Para el domingo, la Ciudad de Buenos Aires podría registrar una mínima de apenas 5°C, mientras que algunas localidades del conurbano bonaerense podrían presentar valores todavía inferiores.

Tormentas fuertes y caída de granizo

EFE

Antes de que el aire polar alcance con mayor intensidad a Buenos Aires, las tormentas fuertes avanzarán por diferentes sectores del país.

El norte argentino será una de las regiones más afectadas. En Misiones, por ejemplo, se estiman acumulados cercanos a los 100 milímetros durante las próximas 72 horas, junto con actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Durante la mañana del viernes 11, la inestabilidad se extenderá hacia Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Formosa. En total, diez provincias permanecerán bajo alerta por tormentas fuertes.

Ráfagas de más de 50 km/h en Buenos Aires

El avance del frente frío también provocará un cambio en la dirección del viento. Durante el viernes, el viento rotará hacia el sur y favorecerá el derrumbe térmico en la región Pampeana.

Para el norte de la provincia de Buenos Aires y el AMBA se esperan ráfagas superiores a 50 km/h, mientras que en sectores del centro y sur bonaerense podrían alcanzar los 65 km/h.

Además, el viento del sudeste podría generar una crecida del Río de la Plata y afectar algunos sectores de la costa ribereña durante el fin de semana.

Fin de semana con frío y posibles heladas

El aire polar terminará de instalarse durante el sábado y el domingo, generando un escenario con características plenamente invernales.

Las temperaturas caerán de manera significativa y podrían registrarse nuevas heladas en distintos sectores del país. En Buenos Aires, el contraste será especialmente marcado después de las jornadas templadas de los últimos días.

Así, el fin de semana llegará con frío intenso, viento, nubosidad y temperaturas mínimas de hasta 5°C en la Ciudad, con registros inferiores en algunas zonas del conurbano.

Qué se espera en las próximas horas