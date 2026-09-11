Alerta por un diluvio con derrumbe térmico este viernes 11 de septiembre: lluvias intensas con temperaturas de 0° en Mendoza, Córdoba y San Luis.

Las condiciones meteorológicas de Mendoza, Córdoba y San Luis cambiarán de forma abrupta por el ingreso de una fuerte tormenta con granizo durante el viernes 11.

Pronóstico del tiempo para Mendoza, Córdoba y San Luis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó cómo estará el clima estos días en las provincias ubicadas al centro del país:

Mendoza

En Mendoza las lluvias llegarán durante la madrugada del viernes acompañadas por actividad eléctrica y un derrumbe térmico de hasta -10° en algunas localidades. Las tormentas se mantendrán a lo largo y ancho de la provincia durante 48 horas hasta el sábado 12.

En las localidades cordilleranas de Punta de Vacas, Uspallata, Tunuyan, San Carlos y Malargüe las mínimas de ubicará en -16° con caída de granizo y nieve.

Alerta por un diluvio con derrumbe térmico este viernes 11 de septiembre: lluvias intensas con temperaturas de 0° en Mendoza, Córdoba y San Luis. Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Córdoba

El temporal también afectará el centro del país con fuertes precipitaciones desde el viernes 11 hasta el sábado 12. La temperatura en esta zona oscilará entre los 1° y los 12° con cielo nublado y constantes chusbascos.

En esta línea, rige una alerta por granizo y posibles nevadas En Cosquín, Villa Carlos Paz y La Cumbrecita . Los acumulados de agua durante la jornada del fin de semana podrían alcanzar los 15 milímetros con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

San Luis

El clima en San Luis tendrá lluvias con intensa actividad eléctrica a lo largo de dos jornadas con una alerta por granizo y posibles nieves a lo largo y ancho de la provincia.

La temperatura descenderá hasta los -2° en la zona de El Trapiche, mientras que en otras localidades se ubicará en 0°. Podrían haber ráfagas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora, por lo que el organismo meteorológico pidió tomar las precauciones necesarias

Dónde rigen las alerta por granizo y nieve

La alerta climática por condiciones extremas del SMN rige para las siguientes zonas para las jornadas del viernes 11 y sábado 12:

Mendoza : Uspallata, Punta de Vacas, Tunuyan y San Carlos.

Córdoba : Cosquín, Villa Carlos Paz y La Cumbrecita.

San Luis: El Trapiche, Santa Rosa del Conlara, Merlo.

Alerta por fuertes vientos en San Luis el sábado

San Luis se verá envuelto en un sistema de vientos fuertes que afectarán principalmente a las localidades del sur y este de la provincia. La alerta por vientos fuertes rige para el sábado 12 de septiembre en el área metropolitana, La Toma, Villa Reynolds, Justo Daract y Buena Esperanza.