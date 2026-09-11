El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este viernes, 11 de septiembre de 2026 es de $ 1.485 para la compra y $ 1535.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 53.62%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 34.21%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su cotización.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.535, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.330.

Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1365.0, según los datos registrados.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las regulaciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: