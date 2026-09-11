El mercado de las criptomonedas continúa mostrando movimientos en las cotizaciones de sus principales activos. Este viernes, 11 de septiembre de 2026, así se ubican los precios de las principales monedas digitales de mayor capitalización.

Con base en la información publicada en el sitio oficial de Binance, a continuación se muestran las precios de los principales criptoactivos:

El precio de Bitcoin se sitúa actualmente en 77,027.8 dólares, lo que equivale a 123,275,291.12 pesos argentinos. A lo largo de las últimas 24 horas, la criptomoneda ha experimentado una variación negativa del 0.99%. Esta ligera caída en su cotización plantea interrogantes sobre el mercado, pero a largo plazo, Bitcoin sigue siendo considerado una de las inversiones más relevantes en el sector de las criptomonedas.

Por su parte, Ethereum cotiza a 2,455.86 dólares, que se traduce en 3,930,358.34 pesos argentinos. En el último día, su variación también ha sido negativa, con una caída del 0.18%. A pesar de este descenso, los analistas mantienen una visión optimista sobre el potencial de Ethereum, especialmente en el ámbito de los contratos inteligentes y las aplicaciones descentralizadas, lo que podría favorecer su recuperación en el futuro cercano.