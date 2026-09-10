El tiempo presentará un cambio importante en varias zonas de Argentina entre el jueves 10 y el sábado 12 de septiembre, con la llegada de tormentas, lluvias intensas, ráfagas de viento y un marcado descenso de las temperaturas.

El fenómeno tendrá diferentes niveles de intensidad a lo largo de estos días, con Misiones, Córdoba y San Luis entre las zonas que podrían registrar las condiciones más adversas.

Jueves 10: el mal tiempo avanza y deja lluvias y tormentas en tres provincias

El cambio de condiciones meteorológicas comenzará a hacerse notar desde temprano en Misiones, donde se prevén tormentas durante las primeras horas del jueves. En el sur de la provincia, algunos fenómenos podrían alcanzar intensidad fuerte durante la mañana, mientras que en el norte también se esperan períodos de tormentas a lo largo del día.

En Córdoba, el tiempo se presentará más inestable y cambiante. En distintos puntos de la provincia aumentará la nubosidad y habrá chances de tormentas aisladas. Al mismo tiempo, sectores del sudoeste y sudeste podrían registrar heladas durante la madrugada y las primeras horas, antes de que avance la inestabilidad.

Por su parte, San Luis tendrá un inicio de jornada frío, con temperaturas bajas y posibilidad de heladas en algunas localidades. Hacia la tarde, el cielo se irá cubriendo y aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, principalmente en el centro y norte provincial.

El SMN pronosticó tormentas, lluvias, viento y frío para Córdoba, Misiones y San Luis durante los próximos días. Shutterstock / Composición Canva

Viernes 11: tormentas fuertes y ráfagas complican a Córdoba y San Luis

El viernes concentrará buena parte de la actividad meteorológica del período. La inestabilidad se desplazará hacia la región central y se esperan tormentas que podrían ser localmente fuertes, junto con lluvias, viento y ráfagas.

En Córdoba, las tormentas serán protagonistas durante la jornada. El noroeste, noreste y sur provincial podrían registrar lluvias y tormentas, con posibilidad de fenómenos de mayor intensidad durante la mañana.

En San Luis, las condiciones serán similares. El norte y centro de la provincia tendrán lluvias y tormentas durante las primeras horas, algunas de ellas potencialmente fuertes. Además, se prevé viento del sector sur con ráfagas y un marcado descenso térmico.

Mientras tanto, Misiones continuará bajo condiciones inestables. Durante la mañana podrían registrarse tormentas en el sur provincial, mientras que el norte mantendrá chances de tormentas aisladas en distintos momentos del día.

Sábado 12: el ingreso de aire frío baja las temperaturas y trae posibles nevadas

El sábado comenzará una nueva etapa del cambio de tiempo, marcada por la llegada de aire frío. Se espera un descenso significativo de las temperaturas, acompañado por vientos del sur y sudeste y la posibilidad de nevadas en sectores de mayor altura.

En Córdoba, el pronóstico del SMN indica cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, el principal dato será la posibilidad de nevadas en las zonas serranas. Las temperaturas mínimas se ubicarían entre 1 °C y 7 °C, mientras que las máximas alcanzarían valores de apenas 10 °C a 17 °C.

En San Luis, el frío también será protagonista. El centro y norte provincial podrían registrar nevadas en sectores serranos, mientras que las mínimas descenderían hasta 1 °C-3 °C y las máximas se mantendrían entre 6 °C y 12 °C.