Cada año, millones de personas celebran Pascuas con una costumbre que atraviesa generaciones y que se basa regalar huevos de chocolate. Sin embargo, esta tradición mutó a lo largo de los años y sus orígenes son totalmente diferentes. Aunque hoy los huevos de chocolate son los grandes protagonistas, el origen de esta práctica es mucho más antiguo y está ligado a la idea de renovación y vida nueva. El huevo fue, desde tiempos ancestrales, un símbolo de fertilidad y renacimiento. En este sentido, diversas culturas paganas lo utilizaban para celebrar la llegada de la primavera en el hemisferio norte. Con el avance del cristianismo, este símbolo fue adoptado y resignificado ya qua Pascua conmemora la resurrección de Jesucristo, por lo que el huevo pasó a representar la vida que vence a la muerte. De tal modo, durante la Edad Media, era común regalar huevos de gallina decorados, los cuales eran hervidos hervía y pintados para luego compartirlos en familia. La incorporación del chocolate llegó mucho después. Recién en el siglo XIX, en Europa, comenzaron a fabricarse huevos de chocolate macizo como una alternativa más atractiva para la celebración de Pascuas. Con el desarrollo de nuevas técnicas, los chocolateros lograron crear huevos huecos, más grandes y con sorpresas en su interior que empezaron a utilizarse en las Pascuas y que rememoraban a la tradición original. Con el paso del tiempo, la costumbre fue evolucionando y adaptándose a los gustos de cada época y hoy en día es común encontrar huevos de todos los tamaños, desde los más pequeños hasta versiones gigantes, elaborados con distintos tipos de chocolate como con leche, amargo o blanco. También se sumaron rellenos, sabores especiales y diseños cada vez más creativos, lo que hace que la llegada de las Pascuas sea uno de los eventos más esperados del año. Preparar huevos de chocolate caseros es una opción cada vez más elegida. Permite ahorrar dinero y personalizar los regalos.