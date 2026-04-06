El gobierno federal anunció un respaldo económico histórico para los festivales culturales y artísticos en México. Los recursos, otorgados en el marco del programa Profest, se destinarán a más de 140 eventos distribuidos a nivel nacional. La Secretaría de Cultura, dirigida por Claudia Curiel de Icaza, informó que el presupuesto del programa se duplicó respecto a la edición previa. Como resultado, el número de festivales beneficiados creció un 80%, en línea con una estrategia orientada a fortalecer la cultura en el país. PROFEST, enfocado en impulsar la diversidad artística y facilitar el acceso a la cultura, forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz. Esta iniciativa busca consolidar espacios donde las comunidades puedan compartir expresiones culturales y fomentar la convivencia social. Una parte importante de los festivales se desarrollará en municipios de Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. En ciudades como Uruapan, Zamora, Aquila, Cherán, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Zitácuaro y Paracho, las actividades estarán orientadas a fortalecer la cohesión social y la vida comunitaria. En total, 30 festivales tendrán lugar en esta entidad, con propuestas adaptadas a las características de cada localidad. Este enfoque se alinea con la estrategia de Territorios de Paz, que prioriza la reconstrucción del tejido social en contextos específicos. El programa también contempla financiamiento para 82 proyectos que llegarán a 46 municipios considerados prioritarios. Entre ellos se encuentran: En cada uno de estos lugares los festivales funcionan como herramientas para acercar la cultura a sectores históricamente rezagados. Los eventos apoyados por la Secretaría de Cultura y PROFEST no tendrán costo para el público, lo que garantiza la participación de personas de distintos contextos y edades. Con ello, el programa reafirma su compromiso de impulsar el talento local y generar espacios de encuentro entre comunidades. La edición de este año se consolida como una de las principales herramientas para promover el acceso equitativo a la cultura en México. Para consultar detalles sobre fechas, sedes y programación, la Secretaría de Cultura mantiene información actualizada en sus canales oficiales.