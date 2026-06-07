Un nuevo operativo internacional volvió a poner el foco en la crisis de abastecimiento que atraviesa Cuba. En medio de dificultades económicas, problemas energéticos y tensiones con Estados Unidos, México ratificó que continuará enviando ayuda humanitaria a la isla, con cargamentos destinados a cubrir necesidades básicas de la población.

La asistencia incluye alimentos e insumos esenciales y forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno mexicano para fortalecer la cooperación regional. Además de los envíos directos, las autoridades destacaron la continuidad de programas orientados a fomentar la autosuficiencia alimentaria en distintos países de América Latina.

Aunque no se trata de una medida aislada, el anuncio vuelve a poner de relieve la magnitud de la escasez que enfrenta Cuba. La situación se desarrolla en un contexto marcado por nuevas restricciones impulsadas por Estados Unidos, que afectan el acceso a combustibles y complican aún más la producción y distribución de alimentos en la isla.

En medio de su tensa relación con el Gobierno de los Estados Unidos, Cuba recibió ayuda humanitaria por parte de un país latinoamericano. (Foto: Archivo)

Ayuda humanitaria de México a Cuba: millones de kilos de comida contra la escasez de alimentos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su país continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba para contribuir a paliar los problemas de abastecimiento que afectan a millones de personas.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria explicó que recientemente fue despachado un nuevo cargamento con alimentos e insumos destinados a la isla, en una operación que también contó con la participación de Uruguay.

Según detalló, parte de la asistencia incluyó un importante lote de leche aportado por el gobierno uruguayo, que fue concentrado en territorio mexicano antes de ser enviado hacia Cuba.

“Nosotros enviamos ayuda humanitaria, y si es a través de México, pues se hace de manera muy transparente, y se envía a la isla”, sostuvo Sheinbaum al referirse a la cooperación entre ambos países.

La presidenta remarcó además que otros países como España, Brasil y China también mantienen mecanismos de ayuda hacia Cuba, aunque mediante canales propios y acuerdos bilaterales directos con el Gobierno cubano.

Cuba recibe ayuda clave en medio de la escasez de alimentos y tensiones energéticas

El respaldo mexicano llega en un momento especialmente delicado para Cuba, que enfrenta dificultades crecientes para garantizar el suministro de combustibles y sostener servicios esenciales.

La situación se agravó luego de nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos, que endurecieron las restricciones económicas sobre la isla y afectaron el acceso a recursos energéticos.

Según explicaron las autoridades mexicanas, la escasez de combustibles repercute directamente en sectores clave para la población.

Entre los servicios más afectados se encuentran:

La generación de energía eléctrica.

El sistema de salud.

El suministro de agua potable.

La producción de alimentos.

La distribución de productos básicos.

Diversos sectores políticos y sociales manifestaron su rechazo a estas medidas, argumentando que profundizan las dificultades económicas que enfrenta el país caribeño.

Sembrando Vida: el programa que México mantiene activo en Cuba

Además de la ayuda humanitaria, Sheinbaum recordó que México continúa desarrollando en Cuba el programa Sembrando Vida, una iniciativa creada para promover la autosuficiencia alimentaria y mejorar las condiciones de los productores rurales.

La administración de Claudia Sheinbaum dio a conocer que envió ayuda humanitaria a Cuba. (Foto: Archivo)

El esquema también se encuentra en funcionamiento en otros países de la región, como Guatemala, Honduras y El Salvador, donde busca fortalecer la producción agrícola local y generar mayores oportunidades para las comunidades rurales.

La continuidad de este programa forma parte de la estrategia de cooperación regional impulsada por México y apunta a ofrecer soluciones de largo plazo frente a los problemas de abastecimiento y seguridad alimentaria.

La ayuda humanitaria que México ya había enviado a Cuba

La nueva asistencia se suma a los envíos realizados anteriormente por el Gobierno mexicano para enfrentar la crisis alimentaria en la isla.

En una de las operaciones más importantes, México confirmó el envío de más de 814 toneladas de alimentos a Cuba mediante los buques logísticos Papaloapan e Isla Holbox, que partieron desde el puerto de Veracruz.

Entre los productos transportados se encontraban:

Leche líquida.

Leche en polvo.

Productos cárnicos.

Arroz.

Frijol.

Galletas.

Aceite vegetal.

Sardinas.

Atún.

Artículos de higiene personal.

Las autoridades mexicanas también habían informado que existían planes para enviar más de 1.500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol, con el objetivo de seguir reforzando el abastecimiento de alimentos en Cuba.