Cuba negará el ingreso de ciudadanos mexicanos que hayan postergado la actualización de su pasaporte.

Las autoridades migratorias cubanas han intensificado los controles sobre la documentación de viaje y han confirmado que no permitirán el ingreso ni la salida del país de ciudadanos mexicanos que presenten irregularidades con el pasaporte.

La medida impacta principalmente a aquellos que posean el documento vencido, deteriorado o con una vigencia insuficiente para viajar. Cuba ha reforzado los controles fronterizos, en particular en aeropuertos internacionales y puntos de conexión con otros países europeos.

De acuerdo con lo establecido la autoridad migratoria en Cuba, que depende del Ministerio del Interior a través de la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía, toda persona de origen mexicano que aspire a ingresar al país debe presentar un pasaporte válido y en vigor con al menos 6 meses de vigencia al momento del ingreso y hasta la fecha en que concluya el viaje.

Cuba negará el ingreso de ciudadanos mexicanos que hayan postergado la actualización de su pasaporte. EFE

Las autoridades pueden rechazar el embarque si hay inconsistencias documentales

En lo que concierne a México, las autoridades enfatizan que los ciudadanos mexicanos están obligados a presentar un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses al momento de ingresar y hasta la conclusión del viaje.

Además deben contar con el comprobante de vuelo de regreso, evidencia del hospedaje durante la estancia y podes demostrar que cuentas con recursos económicos suficientes para financiar el viaje y una póliza de seguro de viaje con cobertura de gastos médicos en Cuba.

Las autoridades enfatizan que los ciudadanos mexicanos están obligados a presentar un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses.

Problemas con el pasaporte que pueden afectar tu viaje a Cuba

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advierte que es facultad exclusiva de las autoridades cubanas otorgar o negar el ingreso a una persona extranjera a su territorio, aun si cuenta con visa. Esto significa que cumplir los requisitos no garantiza automáticamente el ingreso.

Los ciudadanos mexicanos deben contar con la autorización migratoria correspondiente (visa o documento de viaje aplicable, según el motivo del viaje), además del pasaporte vigente.

Requisitos principales

Pasaporte vigente.

Documento migratorio correspondiente para ingresar.

Completar los requisitos establecidos por las autoridades cubanas antes del viaje.

También existen restricciones para aquellos que posean un pasaporte dañado, páginas desprendidas, datos ilegibles o documentación emitida hace más de diez años. En tales situaciones, las compañías aéreas pueden denegar el embarque incluso antes de llegar a territorio cubano.

Otro aspecto crucial se refiere a quienes han postergado la renovación del documento. En diversos países de América Latina, como Cuba, las autoridades migratorias enfatizan que el pasaporte vigente es un requisito indispensable para ingresar o salir del territorio nacional, a excepción de ciertas situaciones regionales específicas.

Controles migratorios en Cuba: qué dicen las autoridades y qué cambia

Desde el 1 de julio de 2025, el Gobierno de Cuba eliminó la tarjeta turística en papel; ahora todos los extranjeros, incluidos los mexicanos, deben tramitar una eVisa de turismo antes de volar.

El trámite se hace en el portal oficial o a través de oficinas consulares cubanas o agencias de viaje autorizadas, y una vez aprobada se recibe un comprobante digital que hay que presentar al embarcar y al llegar a Cuba.

Es la llamada “Visado A-1”, que permite una estancia de hasta 30 días con posibilidad de una única prórroga por otros 30 días dentro del país, y no autoriza actividades remuneradas ni académicas.

Si el viaje es de negocios (reuniones, ferias, gestiones comerciales sin establecerse en el país), se necesita un visado clasificado como A-7 o D-7.