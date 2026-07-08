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Las autoridades migratorias cubanas han intensificado los controles sobre la documentación de viaje y han confirmado que no permitirán el ingreso ni la salida del país de ciudadanos mexicanos que presenten irregularidades con el pasaporte.
La medida impacta principalmente a aquellos que posean el documento vencido, deteriorado o con una vigencia insuficiente para viajar. Cuba ha reforzado los controles fronterizos, en particular en aeropuertos internacionales y puntos de conexión con otros países europeos.
De acuerdo con lo establecido la autoridad migratoria en Cuba, que depende del Ministerio del Interior a través de la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía, toda persona de origen mexicano que aspire a ingresar al país debe presentar un pasaporte válido y en vigor con al menos 6 meses de vigencia al momento del ingreso y hasta la fecha en que concluya el viaje.
Las autoridades pueden rechazar el embarque si hay inconsistencias documentales
En lo que concierne a México, las autoridades enfatizan que los ciudadanos mexicanos están obligados a presentar un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses al momento de ingresar y hasta la conclusión del viaje.
Además deben contar con el comprobante de vuelo de regreso, evidencia del hospedaje durante la estancia y podes demostrar que cuentas con recursos económicos suficientes para financiar el viaje y una póliza de seguro de viaje con cobertura de gastos médicos en Cuba.
Problemas con el pasaporte que pueden afectar tu viaje a Cuba
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advierte que es facultad exclusiva de las autoridades cubanas otorgar o negar el ingreso a una persona extranjera a su territorio, aun si cuenta con visa. Esto significa que cumplir los requisitos no garantiza automáticamente el ingreso.
Los ciudadanos mexicanos deben contar con la autorización migratoria correspondiente (visa o documento de viaje aplicable, según el motivo del viaje), además del pasaporte vigente.
Requisitos principales
- Pasaporte vigente.
- Documento migratorio correspondiente para ingresar.
- Completar los requisitos establecidos por las autoridades cubanas antes del viaje.
También existen restricciones para aquellos que posean un pasaporte dañado, páginas desprendidas, datos ilegibles o documentación emitida hace más de diez años. En tales situaciones, las compañías aéreas pueden denegar el embarque incluso antes de llegar a territorio cubano.
Otro aspecto crucial se refiere a quienes han postergado la renovación del documento. En diversos países de América Latina, como Cuba, las autoridades migratorias enfatizan que el pasaporte vigente es un requisito indispensable para ingresar o salir del territorio nacional, a excepción de ciertas situaciones regionales específicas.
Controles migratorios en Cuba: qué dicen las autoridades y qué cambia
Desde el 1 de julio de 2025, el Gobierno de Cuba eliminó la tarjeta turística en papel; ahora todos los extranjeros, incluidos los mexicanos, deben tramitar una eVisa de turismo antes de volar.
El trámite se hace en el portal oficial o a través de oficinas consulares cubanas o agencias de viaje autorizadas, y una vez aprobada se recibe un comprobante digital que hay que presentar al embarcar y al llegar a Cuba.
Es la llamada “Visado A-1”, que permite una estancia de hasta 30 días con posibilidad de una única prórroga por otros 30 días dentro del país, y no autoriza actividades remuneradas ni académicas.
Si el viaje es de negocios (reuniones, ferias, gestiones comerciales sin establecerse en el país), se necesita un visado clasificado como A-7 o D-7.