Se aproxima una tormenta negra que dejará fuertes lluvias y vientos huracanados para este martes 25 de agosto (foto: ChatGPT)

En España, el tiempo para este martes 25 de agosto estará marcado por la inestabilidad en determinadas zonas del norte y nordeste peninsular, donde podrán registrarse lluvias, aguaceros, tormentas y rachas fuertes de viento, según la última predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

El episodio será especialmente perceptible durante las primeras horas del día, después de una jornada del lunes con tormentas y precipitaciones en distintos puntos. En áreas del Cantábrico y del litoral mediterráneo todavía podrán producirse chubascos y tormentas, aunque la tendencia general será hacia una progresiva estabilización.

¿Dónde habrá fuertes lluvias y tormentas este martes 25 de agosto?

Una de las zonas que concentrará mayor inestabilidad será el norte peninsular. En el Cantábrico , AEMET prevé aguaceros y lluvias que avanzarán de sur a norte, además de episodios tormentosos durante parte del periodo.

También habrá que prestar atención a Cataluña . En su litoral, la predicción marítima contempla aguaceros y tormentas durante el comienzo del periodo, especialmente tras la inestabilidad registrada durante la tarde y noche del lunes.

En otras áreas del norte y del noroeste también podrán registrarse precipitaciones de carácter irregular, mientras que en buena parte del centro y sur peninsular la situación será progresivamente más estable.

Se aproxima una tormenta negra que dejará fuertes lluvias y vientos huracanados para este martes 25 de agosto (foto: EFE/ Sxenick) Fuente: EFE sxenick

¿Cuáles serán las zonas más afectadas?

El viento será otro de los fenómenos a tener en cuenta durante el comienzo del martes. En el Cantábrico , AEMET contempla viento que podrá alcanzar fuerza 4 a 6 en algunos sectores, acompañado de marejada o fuerte marejada.

En la costa oriental y sur de Almería , el viento del oeste y suroeste también podrá alcanzar fuerza 5 a 6 durante parte del periodo, aunque irá perdiendo intensidad durante la madrugada. En Cataluña , especialmente en Tarragona , también se esperan intervalos de viento más intenso antes de que tienda a amainar.

¿Cuándo mejorará el tiempo en España?

A pesar de la inestabilidad inicial, la evolución del martes será hacia una mejora progresiva del tiempo en numerosas zonas.

Las tormentas más intensas previstas en el litoral catalán se concentran principalmente entre el final del lunes y las primeras horas posteriores, mientras que en distintas áreas del sur los vientos irán perdiendo fuerza durante la madrugada.

Se aproxima una tormenta negra que dejará fuertes lluvias y vientos huracanados para este martes 25 de agosto (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

En Andalucía occidental, AEMET no mantiene avisos costeros para el periodo del martes al mediodía y prevé que el viento vaya amainando en Huelva y Cádiz .

Así, aunque el martes comenzará con lluvias, tormentas y viento en algunas zonas, el episodio tenderá a perder intensidad con el paso de las horas y el tiempo será más estable en amplias áreas de España.