El frente frío 40 generará lluvias y rachas de viento en distintas regiones del país durante las próximas horas, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esto se debe a la combinación con canales de baja presión, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del Golfo de México. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales del organismo. De acuerdo con el reporte meteorológico, durante las siguientes horas también persistirán canales de baja presión y continuará el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe. Estas condiciones, sumadas a la inestabilidad atmosférica, favorecerán la presencia de lluvias y chubascos con actividad eléctrica en varias zonas del país. A continuación, los estados mexicanos donde se prevén lluvias en las próximas horas. Las autoridades meteorológicas informaron que en las próximas horas persistirá una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, fenómeno que favorecerá un ambiente caluroso y temperaturas elevadas en gran parte del territorio nacional. Las entidades más afectadas por esta ola de calor serán: Además, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un evento de “norte” que impactará principalmente las costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose hacia el Golfo de México, el istmo y el Golfo de Tehuantepec. Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro e istmo). Sonora, Sinaloa, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chihuahua (suroeste), Coahuila, Zacatecas (sur), Guanajuato y Estado de México (suroeste).