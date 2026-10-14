Limón y aceite son dos ingredientes que pueden utilizarse para preparar un abrillantador casero para muebles.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) incluye una fórmula con estos componentes entre las alternativas a determinados productos domésticos potencialmente peligrosos.

La propuesta consiste en combinar una pequeña cantidad de jugo de limón con aceite mineral o vegetal y aplicar la mezcla sobre los muebles.

La recomendación figura en una guía de la agencia sobre residuos domésticos peligrosos, que reúne opciones para reducir el uso de algunos limpiadores comerciales. Sin embargo, se trata de una alternativa para lustrar superficies, no de un desinfectante universal.

Cómo preparar el abrillantador casero de limón y aceite

La EPA propone mezclar una cucharadita de jugo de limón con una pinta de aceite mineral o vegetal. Una pinta estadounidense equivale a aproximadamente 473 mililitros.

Una vez integrados los ingredientes, la indicación consiste en aplicar la preparación sobre el mueble y pasar un paño para tratar la superficie. La fórmula aparece en el apartado dedicado a alternativas para el lustrado de muebles de la publicación Household Hazardous Waste (HHW).

Aceite y limón, la alternativa de la EPA para lustrar muebles Chat GPT

Qué otros usos domésticos contempla la guía de la EPA

La publicación también reúne alternativas para otras tareas de limpieza del hogar. Para los vidrios, por ejemplo, propone mezclar una cucharada de vinagre o jugo de limón con un cuarto de galón de agua, unos 946 mililitros, y secar con papel de diario.

Para desodorizar alfombras secas, recomienda distribuir bicarbonato de sodio, dejarlo actuar durante al menos 15 minutos y aspirar. Si fuera necesario, el procedimiento puede repetirse.

Estas propuestas forman parte de una serie de opciones para reducir la generación de residuos domésticos peligrosos y sustituir algunos productos por alternativas más sencillas.

Reducir el HHW en tu hogar, EPA epa.gov

Qué precauciones conviene tener antes de aplicarlo

Aunque la fórmula utiliza ingredientes habituales, eso no significa que sea adecuada para cualquier mueble o acabado. Antes de extenderla sobre una superficie visible, conviene probar una cantidad pequeña en una zona poco expuesta y comprobar cómo responde el material.

También es importante evitar el exceso de aceite, que puede dejar residuos en la superficie.

¿Qué son los HHW y por qué es importante reducirlos?

Los HHW son las siglas en inglés de Household Hazardous Waste, que significa residuos domésticos peligrosos.

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), son los productos de uso cotidiano que contienen sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables o reactivas y que requieren un manejo especial cuando se desechan.

Algunos ejemplos son:

Pesticidas e insecticidas

Productos de limpieza

Aceites y productos para automóviles

Pinturas y solventes