El tradicional escurridor de platos posee varios aspectos negativos, particularmente por el espacio que ocupan, la higiene que carece y la estética que tiene.

Si buscas una alternativa al tradicional escurridor de platos, especialmente si tienes una cocina pequeña o prefieres mantener una estética más ordenada, existe una opción que está ganando popularidad entre quienes buscan aprovechar mejor el espacio: la alfombrilla de secado de silicona.

Este accesorio se coloca directamente sobre la encimera y permite dejar platos, vasos, cubiertos y otros utensilios recién lavados para que se sequen al aire.

La alfombrilla de secado de silicona es una opción práctica frente al escurridor tradicional, especialmente en cocinas pequeñas, ya que ocupa menos espacio y resulta fácil de limpiar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Su diseño ofrece una solución más discreta frente a los escurridores convencionales, que pueden ocupar una parte considerable de la superficie donde se cocina.

¿Cómo funciona la alfombrilla de secado de silicona?

La alfombrilla está fabricada con silicona de grado alimentario y cuenta con una superficie diseñada para mantener los utensilios separados de la mesada mientras se elimina el exceso de agua.

Entre sus principales características se encuentran:

Sus ranuras y canales de drenaje permiten que el agua se acumule y pueda escurrirse con mayor facilidad.

Es flexible y enrollable , por lo que puede guardarse en un cajón cuando no se necesita.

cocinas pequeñas . Ocupa mucho menos espacio que un escurridor tradicional, algo especialmente útil en

Su superficie ayuda a proteger tanto la vajilla delicada como la encimera del contacto directo con el agua.

Al poder retirarse y limpiarse con facilidad, permite mantener despejada la superficie de trabajo.

La opinión de los expertos sobre el secaplatos de plástico

Carolyn Forté, directora ejecutiva del laboratorio de Limpieza y Cuidado del Hogar del Good Housekeeping Institute, señaló que no es partidaria de mantener un escurridor tradicional sobre la mesada durante el día, debido al espacio que ocupa y a la sensación de desorden que puede generar.

En este sentido, las alfombrillas de silicona representan una alternativa más discreta para quienes prefieren despejar la cocina después de lavar los platos. Además, pueden retirarse fácil una vez que la vajilla está seca.

Aunque el escurridor tradicional continúa siendo una opción práctica, la alfombrilla de secado de silicona se presenta como una alternativa para quienes buscan aprovechar mejor el espacio, reducir el desorden visual y mantener una cocina más despejada.