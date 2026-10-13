María Sánchez, creadora de contenido sobre limpieza, comparte tres trucos caseros para eliminar la suciedad y los malos olores de la lavadora.

La lavadora es uno de los electrodomésticos que más suciedad puede acumular sin que nos demos cuenta. Aunque su función es limpiar la ropa, los restos de detergente, las pelusas y la humedad pueden concentrarse en determinadas zonas y provocar malos olores que terminan afectando a las coladas.

Para evitarlo, la experta en limpieza del hogar María Sánchez, conocida en Instagram como @mariasanchezlifestyle, ha compartido “Con estos tres trucos nuestra ropa saldrá perfecta y sin malos olores”. Sus recomendaciones se centran en las zonas donde suelen acumularse más residuos: la goma de la puerta, el filtro y el tambor.

Entre los productos que propone se encuentran el papel de cocina, el oxígeno activo, el bicarbonato de sodio y el vinagre de limpieza. Sin embargo, algunos de estos remedios requieren precaución, ya que no todos los fabricantes recomiendan utilizarlos de la misma manera.

Cómo limpiar la goma de la lavadora con oxígeno activo y papel de cocina

La goma de la lavadora es una de las partes que más fácilmente acumula suciedad. Los pliegues que rodean la puerta retienen agua, restos de detergente y pequeñas partículas procedentes de las prendas.

Esta combinación de humedad y residuos puede favorecer la aparición de moho y olores desagradables, especialmente cuando la goma no se seca correctamente después de cada lavado.

Para limpiar esta zona, María Sánchez propone un procedimiento con papel de cocina y oxígeno activo.

Según el método compartido por la experta, los pasos son los siguientes:

Colocar papel de cocina en el interior de los pliegues de la goma. Aplicar un producto de limpieza con oxígeno activo adecuado para esa superficie y dejar actuar entre 15 y 20 minutos. Retirar completamente el papel y limpiar suavemente los restos con un cepillo o paño, sin dañar la junta.

La finalidad del truco es facilitar la retirada de los residuos adheridos. No obstante, antes de utilizar oxígeno activo es importante consultar las indicaciones del producto y las recomendaciones del fabricante de la lavadora.

Para el mantenimiento habitual de la goma, fabricantes como LG también recomiendan emplear agua tibia y jabón, una alternativa sencilla que permite retirar la suciedad superficial sin utilizar productos agresivos.

El oxígeno activo y el papel de cocina son los productos que recomienda para limpiar la goma, una de las zonas donde más humedad y residuos se acumulan. Freepik

Cómo limpiar el filtro de la lavadora para evitar los malos olores y las averías

Otro de los puntos fundamentales del mantenimiento es el filtro de desagüe de la lavadora. Su función consiste en retener pelusas, hilos y pequeños objetos que podrían llegar a la bomba de evacuación del agua.

Con el uso, estos residuos pueden acumularse y dificultar el drenaje, favoreciendo la aparición de olores desagradables y problemas de funcionamiento.

María Sánchez recomienda: “Para limpiar el filtro, pon una toalla o un papador y desenrosca para que vaya saliendo todo el agua y la suciedad”. Para hacerlo correctamente, conviene seguir estos pasos:

Apagar y desenchufar la lavadora. Colocar una toalla y un recipiente bajo la zona del filtro. Vaciar primero el agua residual mediante el tubo de desagüe, si el modelo dispone de él, y desenroscar lentamente el filtro. Retirar la suciedad acumulada y lavar la pieza con agua y un cepillo suave. Volver a colocar correctamente el filtro y comprobar que queda bien cerrado.

Es importante dejar enfriar el agua antes de manipular el filtro para evitar quemaduras.

La limpieza periódica de esta pieza también está respaldada por las recomendaciones de mantenimiento de fabricantes como LG, que advierte de que un filtro obstruido puede impedir que la lavadora evacúe correctamente el agua.

Cómo limpiar el tambor de la lavadora con bicarbonato y vinagre

El tambor de la lavadora puede acumular restos de detergente, suciedad y residuos procedentes de la ropa. Con el tiempo, estos depósitos pueden provocar malos olores y afectar a la limpieza de las prendas.

Para evitarlo, la experta en limpieza María Sánchez recomienda “medio vaso de bicarbonato entre la goma y el tambor, un vaso de vinagre de limpieza al cajetín y pon un programa largo a sesenta grados”.

Según el método que comparte la especialista, este es el paso a paso para limpiar el tambor de la lavadora:

Añade medio vaso de bicarbonato de sodio. Colócalo en la zona situada entre la goma de la puerta y el tambor de la lavadora. Vierte un vaso de vinagre de limpieza. Introduce el producto en el cajetín destinado al detergente, siempre que el fabricante permita su uso. Selecciona un programa largo a 60 grados. Pon en marcha la lavadora sin ropa para que el ciclo recorra el interior del electrodoméstico. Deja que termine el lavado. Una vez finalizado, comprueba si quedan residuos o restos de suciedad en el tambor. Seca el interior y ventila la lavadora. Pasa un paño limpio por la goma y deja la puerta entreabierta para facilitar la eliminación de la humedad.

Sin embargo, conviene tener en cuenta que el bicarbonato y el vinagre reaccionan entre sí y neutralizan parte de sus propiedades limpiadoras. Además, el uso de vinagre puede estar desaconsejado por algunos fabricantes debido a sus posibles efectos sobre las juntas.

Por eso, antes de aplicar este truco, es recomendable consultar el manual del electrodoméstico. Si la lavadora dispone de un programa específico de limpieza del tambor, lo más adecuado es utilizarlo siguiendo las instrucciones del fabricante.

¿Cada cuánto tiempo hay que limpiar la lavadora para que no huela mal?

Más allá de los trucos puntuales, la limpieza periódica de la lavadora es fundamental para evitar la acumulación de humedad, residuos de detergente y suciedad.

La frecuencia dependerá del uso del electrodoméstico, de la dureza del agua y de las recomendaciones del fabricante. Sin embargo, existen algunas medidas sencillas que pueden incorporarse a la rutina doméstica.

Entre ellas, dejar la puerta ligeramente abierta después de cada colada para facilitar el secado interior, retirar los restos de agua de la goma y evitar que la ropa húmeda permanezca demasiado tiempo dentro del tambor.

Aunque el resultado dependerá del estado del aparato y de los productos utilizados, mantener limpias la goma, el filtro y el tambor puede ayudar a prevenir los malos olores y mejorar el funcionamiento cotidiano de la lavadora.