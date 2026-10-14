Comprar un auto usado es muy común en Argentina y permite acceder a un vehículo sin la necesidad de adquirir un cero kilómetro. Sin embargo, al momento de desembolsar el dinero por un vehículo que ya tuvo un dueño previo, se deben tener en cuenta algunas consideraciones.

Para que la compra de un rodado usado sea totalmente legal y el comprador no tenga problemas en el futuro, es importante revisar diferentes aspectos como la verificación policial, la documentación al día y si el auto tiene o no deudas.

Verificación policial, un paso clave al comprar un usado

Uno de los aspectos fundamentales que hay que revisar para transferir un auto es la verificación policial. Este trámite, por su parte, es clave para determinar que el número de chasis y de motor coinciden con los documentos del auto.

Venta de autos usados

Este paso es de máxima importancia ya que permite determinar la autenticidad del vehículo. La verificación se debe hacer en las plantas habilitadas de la Policía Federal Argentina.

Documentación necesaria para comprar un usado

Cuando se compra un vehículo usado, se debe exigir el Formulario 08, el cual es obligatorio y lleva la firma de las partes involucradas, es decir del vendedor y comprador.

En este tipo de documento, se expresa la patente de dominio del vehículo y el número de chasis, los cuales deben coincidir con los datos de Registros de la Propiedad Automotor .

Vehículos en vena

Asimismo, el trámite se hace hasta 30 días hábiles posteriores a la fecha de compraventa, aunque es recomendable hacerlo previamente.

Toda la documentación para transferir un vehículo

Documento identificatorio para acreditar identidad del comprador y vendedor

Si sos argentino, DNI en su modalidad Digital o Físico, (LC, LE o DNI Libreta, solo si tenés más de 75 años).

Si sos extranjero sin residencia permanente: pasaporte.

Con residencia permanente, DNI.

Extranjeros de países limítrofes, DNI, CI, CI del país de origen o pasaporte.

En el caso en que seas representante legal o apoderado/a, deberás presentar documentos que acrediten tal situación y contar con facultades suficientes (Contrato Social, Libro de Actas, Poderes, etc.).

Título de propiedad del vehículo o Constancia de Asignación de Título (CAT) y todas las cédulas del vehículo (de identificación del automotor y de autorizados).

Verificación Física de la unidad

Automotores inscriptos inicialmente a partir del 01/01/2001.

Motovehículos inscriptos inicialmente a partir del 01/01/2004.

Transferencias presentadas ante el registro de la futura radicación, deberán realizar la Verificación Física sin importar modelo año de inscripción.

Transferencia con título extraviado.

Constancias de CUIT o CUIL

Constancia de CUIT (emitida por AFIP) o CUIL (emitida por ANSES) del comprador. O bien CDI del comprador a través de Formulario de Declaración Jurada Nº 663 o Formulario 622 de AFIP. Si figura en el reverso del DNI no hace falta acompañar documentación.

¿Cómo consultar si el vehículo tiene deudas?

Uno de los puntos clave para comprar un vehículo usado es conocer si tiene o no deudas por infracciones. Esto es fundamental para evitar cualquier tipo de imprevistos y no tener que abonar una multa que no le corresponde al nuevo, o futuro, titular.

Para esto se debe gestionar el “Libre de Deuda”, a través del Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI) y buscar si un vehículo posee infracciones vigentes o no.

El trámite es muy sencillo y se debe utilizar el DNI del titular actual del vehículo o bien el número de patente.