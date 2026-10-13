Por más que una licencia de conducir se encuentre vigente, en algunos casos puede ser suspendida y quedar inhabilitada para circular.

Por qué una licencia puede quedar inhabilitada para manejar

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las licencias de conducir se rigen por un sistema de scoring de puntos, los cuales se descuentan si un conductor comete infracciones. Cada carnet, por su parte, cuenta con 20 puntos emitidos por el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores .

Sin embargo, cuando se cometen varias infracciones y se llega a 0, la licencia queda inhabilitada para poder conducir legalmente.

Las licencias de conducir quedan inhabilitadas cuando se llega a cero puntos.

Ahora bien, la cantidad del tiempo por la que se aplica esta sanción puede variar y en CABA va desde 60 días hasta 5 años, inclusive.

Por cuánto tiempo se inhabilita una licencia de conducir

El sistema de scoring establece diferentes tiempos de penalidad para las licencias que llegan a cero puntos, de modo tal que en los casos de reincidencia , la suspensión es mayor.

Por cuánto se suspende la licencia en CABA

Suspensión por 60 días: es para la primera vez en llegar a 0 puntos y se debe realizar el curso de educación vial.

Suspensión por 180 días: es para la segunda vez en llegar a 0 puntos y se debe realizar el curso de educación vial. Además, queda establecida la caducidad de la licencia y se deberá tramitar una nueva.

Suspensión por 2 años: es para la tercera vez en llegar a 0 puntos y se debe realizar el curso de educación vial. Además, queda establecida la caducidad de la licencia y se deberá tramitar una nueva.

Suspensión por 5 años: es para la cuarta vez en llegar a 0 puntos y se debe realizar el curso de educación vial. Además, queda establecida la caducidad de la licencia y se deberá tramitar una nueva.

Por su parte, luego de la inhabilitación de la licencia se reasignarán únicamente 10 de los 20 puntos otorgados inicialmente.

Qué infracciones no permiten reasignar puntos

Si bien algunas infracciones de tránsito permiten reasignar puntos una vez que se hace el curso de educación vial , hay una serie de faltas que no permiten hacer esto para los conductores con licencias de CABA .

Entre ellas se encuentran las siguientes infracciones, las cuales descuentan entre 10 y 20 puntos de scoring.

Placas de dominio: 10 puntos

Circular con antiradar o antifoto: 10 puntos

Conducción peligrosa: 10 puntos

Conducir bajo la influencia de alcohol: 10 puntos

Negativa a someterse a control de alcoholemia, estupefacientes: 10 puntos

Taxis, transporte de escolares, remises, vehículos de fantasía sin autorización: 10 puntos

Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes: 10 puntos

Incumplir obligaciones legales: 10 puntos

Participar/organizar picadas: 20 puntos

¿La inhabilitación de la licencia es inmediata?

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la inhabilitación no es inmediata debido a que, luego de la sanción, se abre un plazo de veinte días para que el titular de la licencia se presente ante el Controlador Administrativo de Faltas para resolver el legajo de inhabilitación.

Pasados ese lapso de tiempo, el controlador decidirá si la inhabilitación es efectiva o no.