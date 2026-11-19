El proyecto de Ley Impositiva 2027 presentado por Axel Kicillof ante la Legislatura bonaerense prevé una reducción nominal de la patente para el 88,6% de los vehículos.

La provincia de Buenos Aires prevé reducir el Impuesto Automotor durante 2027 para la mayoría de los propietarios de vehículos.

Según informó la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), el 88,6% de los vehículos pagará nominalmente menos que este año , en el marco de un proyecto de Ley Impositiva presentado ante la Legislatura bonaerense.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Axel Kicillof, busca profundizar la reducción de la patente aplicada en 2026 y mantener un esquema de alícuotas progresivas.

Además, establece cambios en otros tributos provinciales y beneficios para pequeñas y medianas empresas.

Cómo sería la baja del impuesto a la patente en 2027

El proyecto de Ley Impositiva 2027 contempla una reducción nominal del Impuesto Automotor para el 88,6% de los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires.

La medida profundiza el alivio tributario aplicado durante 2026, cuando tres de cada cuatro propietarios pagaron menos por este concepto.

De acuerdo con ARBA, la reducción se explica por la evolución del valor de los vehículos y el mantenimiento de la tabla de alícuotas, lo que permitirá que una parte importante del parque automotor pase a escalas inferiores.

El esquema conservará los cinco tramos de alícuotas vigentes, que van del 1% al 4,5%. Además, el impuesto continuará abonándose en diez cuotas, a partir de marzo de 2027.

La iniciativa establece actualizaciones basadas en la evolución inflacionaria registrada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. Intendencia de Montevideo

Qué pasaría con el impuesto inmobiliario en 2027

La iniciativa también establece actualizaciones para el Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural, con el objetivo de mantener la progresividad tributaria sin aumentar su peso en términos reales.

Para el Inmobiliario Urbano Edificado, la actualización promedio prevista será del 30,4%. El proyecto contempla un tope vinculado a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026.

Según las estimaciones de ARBA, el 89,3% de las partidas tendrá un incremento anual inferior a $50.000.

En el caso del Inmobiliario Rural, la actualización promedio será del 29,3%.

Qué beneficios tendrán las pymes con la Ley Impositiva 2027

En materia de Ingresos Brutos, el proyecto no contempla cambios en las alícuotas, pero sí una actualización del 31% en los tramos de facturación . Esta modificación permitirá que unas 38.000 pymes pasen a tributar en una escala menor y eviten quedar alcanzadas por categorías superiores como consecuencia de la inflación.

Además, la iniciativa incorpora un plan de pagos para agentes de recaudación de Ingresos Brutos, con especial alcance para las pequeñas y medianas empresas.

El régimen permitirá regularizar deudas en hasta 48 cuotas, con bonificaciones de intereses de entre el 20% y el 60%, además de la eliminación de multas y recargos. También se podrán rehabilitar planes caducos de todos los impuestos provinciales y cancelar cuotas vencidas sin intereses por pago fuera de término.