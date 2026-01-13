En esta noticia
Para aquellos que tengan multas acumuladas, hay una buena noticia: muchas de estas infracciones no tendrán que abonarse en 2026. Así lo establece la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 en su artículo 89.
Justamente, la norma indica que las infracciones tienen plazos de caducidad claros y, si la autoridad no actúa a tiempo, perdés la obligación de pagarlas.
¿Qué multas de tránsito no deberán pagarse?
La prescripción significa que, transcurrido cierto tiempo sin que el Estado inicie acciones de cobro (como notificaciones o juicios), la multa pierde validez y se extingue. Esto aplica tanto en rutas nacionales como en calles provinciales o municipales, aunque con importantes variaciones según la jurisdicción.
No obstante, el tiempo en que prescribe cada infracción varía según la gravedad de la falta. Y es que estas se dividen en leves y graves, las cuales determinarán los plazos.
Una por una, cuándo vencen las multas de tránsito en cada provincia
En cada provincia, las multas tienen diferentes plazos de prescripción dependiendo de su gravedad:
- Buenos Aires: 2 años leves y 5 años para graves
- Ciudad de Buenos Aires: 5 años para todas
- Chaco: 2 años leves, 5 años graves
- Chubut: 6 meses faltas sin iniciar procedimiento, 1 año con procedimiento iniciado, 2 años sentencia firme
- Catamarca: 2 años leves, 3 años graves, 4 años gravísimas
- Córdoba: 3 años todas las faltas
- Corrientes: 2 años todas las faltas
- Entre Ríos: 5 años todas las faltas
- Formosa: 1 año leves, 2 años graves
- Jujuy: 5 años todas las faltas
- La Pampa: 5 años todas las faltas
- La Rioja: 5 años todas las faltas
- Mendoza: 2 años leves, 3 años graves, 4 años gravísimas
- Misiones: 5 años todas las faltas
- Neuquén: 3 años todas las faltas
- Río Negro: 5 años todas las faltas
- Salta: 5 años todas las faltas
- San Juan: 2 años todas las faltas
- San Luis: 5 años todas las faltas.
- Santa Cruz: 2 años leves, 5 años graves
- Santa Fe: 2 años leves, 5 años graves
- Santiago del Estero: 2 años leves, 5 años graves
- Tierra del Fuego: 2 años todas las faltas
- Tucumán: 2 años leves, 5 años graves.
¿Cuáles son las multas leves y graves?
Las infracciones tienen diferente peso ante la ley, por lo que se diferencian entre leves y graves, de acuerdo a la normativa nacional. Este aspecto influye tanto en su valor como en el tiempo en que prescriben.
Faltas leves
- Estacionar en doble fila.
- Exceder la velocidad hasta en un 10%.
- No respetar ciertas señales de tránsito.
- Usar la bocina sin necesidad de peligro.
Faltas graves
- Ignorar semáforos en rojo.
- Circular sin patente o seguro vigente.
- Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.
- Manejar sin licencia de conducir.
- Exceder significativamente los límites de velocidad.