Ley de Tránsito: a partir de 2026, no vas a tener que pagar estas multas. Foto: archivo

Para aquellos que tengan multas acumuladas, hay una buena noticia: muchas de estas infracciones no tendrán que abonarse en 2026. Así lo establece la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 en su artículo 89.

Justamente, la norma indica que las infracciones tienen plazos de caducidad claros y, si la autoridad no actúa a tiempo, perdés la obligación de pagarlas.

Fuente: PBA

¿Qué multas de tránsito no deberán pagarse?

La prescripción significa que, transcurrido cierto tiempo sin que el Estado inicie acciones de cobro (como notificaciones o juicios), la multa pierde validez y se extingue. Esto aplica tanto en rutas nacionales como en calles provinciales o municipales, aunque con importantes variaciones según la jurisdicción.

No obstante, el tiempo en que prescribe cada infracción varía según la gravedad de la falta. Y es que estas se dividen en leves y graves, las cuales determinarán los plazos.

Una por una, cuándo vencen las multas de tránsito en cada provincia

En cada provincia, las multas tienen diferentes plazos de prescripción dependiendo de su gravedad:

Buenos Aires: 2 años leves y 5 años para graves

Ciudad de Buenos Aires: 5 años para todas

Chaco: 2 años leves, 5 años graves

Chubut: 6 meses faltas sin iniciar procedimiento, 1 año con procedimiento iniciado, 2 años sentencia firme

Catamarca: 2 años leves, 3 años graves, 4 años gravísimas

Córdoba: 3 años todas las faltas

Corrientes: 2 años todas las faltas

Entre Ríos: 5 años todas las faltas

Formosa: 1 año leves, 2 años graves

Jujuy: 5 años todas las faltas

La Pampa: 5 años todas las faltas

La Rioja: 5 años todas las faltas

Mendoza: 2 años leves, 3 años graves, 4 años gravísimas

Misiones: 5 años todas las faltas

Neuquén: 3 años todas las faltas

Río Negro: 5 años todas las faltas

Salta: 5 años todas las faltas

San Juan: 2 años todas las faltas

San Luis: 5 años todas las faltas.

Santa Cruz: 2 años leves, 5 años graves

Santa Fe: 2 años leves, 5 años graves

Santiago del Estero: 2 años leves, 5 años graves

Tierra del Fuego: 2 años todas las faltas

Tucumán: 2 años leves, 5 años graves.

¿Cuáles son las multas leves y graves?

Las infracciones tienen diferente peso ante la ley, por lo que se diferencian entre leves y graves, de acuerdo a la normativa nacional. Este aspecto influye tanto en su valor como en el tiempo en que prescriben.

Faltas leves

Estacionar en doble fila.

Exceder la velocidad hasta en un 10%.

No respetar ciertas señales de tránsito.

Usar la bocina sin necesidad de peligro.

Faltas graves