El Gobierno dispone de diferentes normas en relación con las licencias de conducir para hacer respetar las leyes con el objetivo de evitar accidentes y poner en riesgo a los conductores. Es por eso que eliminará ciertos carnets que no cumplan con la normativa vigente .

De acuerdo al Decreto 437/2011 del Ministerio de Justicia, hay una lista de personas a quienes les suspenderán el documento que les permite conducir por la vía pública.

La lista de conductores que se quedarán sin licencia de conducir

Cuando un conductor obtiene la licencia en Argentina, entra dentro del sistema de scoring o puntos. Justamente, cada persona tiene 20 puntos, los cuales se restarán de forma progresiva por cada falta o infracción que cometa .

Los puntos descontados afectan al conductor que figure en el acta de infracción. Mientras que, en caso de que la infracción sea automática, irá para el titular registral del vehículo.

Puntajes en la licencia de conducir: ¿qué pasa si pierdo todos los puntos?

Cuando se cometen varias faltas juntas, el descuento será de 15 puntos como máximo, a menos que la suma de infracciones tenga un resultado menor. En caso de que pierdan puntos, sufrirán estas penalizaciones:

La primera vez se les inhabilitará el carnet por 60 días . El plazo será a la mitad si es una licencia profesional. En ese lapso, los infractores deberán hacer y aprobar cursos de seguridad vial

En la segunda pérdida total , quedarán inhabilitados por 120 días , siendo la mitad para los profesionales. También tienen que pasar los cursos de vialidad.

Para la tercera pérdida de puntos, se suspenderá por 180 días la licencia y en caso de repetirlo, la sanción se irá duplicando sucesivamente.

Vale destacar que, después del período de suspensión, se le otorga 20 puntos nuevamente al carnet de conducir.

¿Se pueden recuperar puntos para la licencia de conducir?

Hay situaciones en que los puntos de la licencia de conducir se pueden recuperar, tal como en estos casos:

Por estar 2 años sin tener una sanción de tránsito en su historial. Aquí, se le renueva todo el puntaje nuevamente

Por hacer y aprobar cursos de seguridad vial. Por cada curso se obtiene hasta 4 puntos, aunque solo se puede hacer cada 2 años. En el caso de las licencias de conducir profesionales, se reduce a un año.

¿Cómo saber cuántos puntos tengo?

Para conocer el puntaje personal, deberán seguir estos pasos:

Entrar a la página oficial (miScoring) Ingresar los datos personales, con tipo de DNI, el número y sexo que figura en el trámite Aparecerán los datos del conductor juntos con los puntos restantes que tiene. Puede haber sistema de scoring local, por lo que deben consultar en dichas jurisdicciones.

¿Cuántos puntos se quita con cada infracción?

Según el Gobierno, la quita de puntos dependerá del tipo de infracción que cometan al volante: