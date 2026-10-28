El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas en varias regiones de la Argentina para este miércoles 28 de octubre.

Las condiciones pueden variar durante el día y el avance de los fenómenos depende del alcance de la advertencia en cada provincia, razón por la que es importante consultar el mapa oficial del organismo.

Cuáles son las provincias afectadas por la alerta amarilla este miércoles 28 de octubre

Según el mapa del Servicio Meteorológico Nacional, las provincias alcanzadas por la alerta son Buenos Aires, Catamarca, Tucumán y Salta.

La advertencia implica tormentas que pueden estar acompañadas de granizo ocasional, ráfagas de viento y actividad eléctrica frecuente. El organismo prevé un acumulado de lluvias de entre 20 y 40 mm.

28 OCT | ⚠️ #Alerta para hoy: ⛈️ Tormenta 🟨 20-40 mm 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo ⚡Actividad eléctrica 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/J5MunnpUR3 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 28, 2026

Qué significa el nivel amarillo en las alertas del SMN

El organismo indica que ante una alerta amarilla se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

No obstante, el avance de los fenómenos y el alcance de la advertencia en las regiones afectadas puede cambiar a lo largo de la jornada.

Las precauciones que hay que tener en cuenta ante una alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en cuatro provincias de la Argentina. Servicio Meteorológico Nacional

Si la zona de residencia se encuentra incluida por una alerta amarilla, es importante prestarle atención a las recomendaciones que indica el Servicio Meteorológico Nacional.

Estas son las principales medidas de prevención del organismo ante la probabilidad de tormentas fuertes: