El DMV de Nueva York puede suspender la licencia de quien reúne 11 puntos en un período de 24 meses.

En Nueva York, un exceso de velocidad grave puede poner en jaque la licencia de conducir de una sola vez. Según el sistema de puntos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), manejar a más de 40 millas por hora por encima del límite suma 11 puntos, la carga más alta que puede recibir una infracción de velocidad. Y el dato no es menor: esos 11 puntos coinciden, justo, con el total que habilita al DMV a suspender la licencia.

Por qué 11 puntos es una cifra clave

A diferencia de otros sistemas, en Nueva York los puntos no se pierden, sino que se suman: cada infracción agrega una cantidad al historial del conductor según su gravedad. El exceso de velocidad de más de 40 mph sobre el límite suma 11 puntos, y ahí está lo decisivo: el DMV puede suspender la licencia de quien reúne 11 puntos en un período de 24 meses. En otras palabras, esta sola infracción puede alcanzar ese umbral de una vez, sin necesidad de acumular otras faltas.

Cuántos puntos suma cada exceso de velocidad

El DMV gradúa los puntos según cuánto se supere el límite de velocidad:

De 1 a 10 mph por encima del límite: 3 puntos .

De 11 a 20 mph: 4 puntos. De 21 a 30 mph: 6 puntos .

De 31 a 40 mph: 8 puntos .

Más de 40 mph por encima del límite: 11 puntos.

Manejar a más de 40 millas por hora por encima del límite suma 11 puntos, la carga más alta que puede recibir una infracción de velocidad en Nueva York. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo funciona el sistema de puntos

El sistema asigna puntos a cada infracción de tránsito y los cuenta desde la fecha en que se cometió, no desde la fecha de la condena. Para dar una referencia de otras faltas frecuentes, el manejo imprudente (reckless driving) suma 5 puntos y no ceder el derecho de paso, 3 puntos.

La acumulación de puntos tiene dos consecuencias centrales: