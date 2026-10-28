La mandarina es una fruta rica en vitamina C, fibra, potasio y antioxidantes que puede aportar múltiples beneficios para la salud.

Según la licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidade Católica de Santos, Tatiana Zanin, en el portal Tua Saúde, su consumo contribuye a cuidar el corazón, regular la presión arterial y proteger la piel y la vista, además de favorecer el control del peso.

Cuáles son los beneficios de comer mandarina para la salud

La mandarina, conocida científicamente como Citrus reticulata, se destaca por su contenido de fibras y compuestos bioactivos, como los flavonoides y los carotenoides, que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres.

Entre sus principales beneficios, Zanin destaca los siguientes.

Ayuda a prevenir enfermedades cardíacas. Sus fibras, como la pectina, contribuyen a reducir la absorción de grasas, mientras que sus antioxidantes favorecen la salud de los vasos sanguíneos y ayudan a prevenir la aterosclerosis.

Reduce el colesterol malo. La fibra puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol LDL, mientras que la vitamina C y los flavonoides contribuyen a proteger las células frente al daño oxidativo.

Favorece el control de la presión arterial. Su contenido de potasio ayuda al organismo a eliminar el exceso de sodio a través de la orina, un mecanismo que contribuye a regular la presión arterial.

Contribuye al control de la glucosa. Gracias a su aporte de fibra y su bajo índice glucémico, puede ayudar a moderar la absorción de los azúcares y favorecer el control de los niveles de glucosa en sangre.

Ayuda a mantener un peso saludable. Su contenido de fibra prolonga la sensación de saciedad y puede contribuir a controlar el apetito cuando forma parte de una alimentación equilibrada.

Por qué la mandarina protege la vista y ayuda a cuidar la piel

Otro de los beneficios que señala la especialista, es que esta fruta contribuye a proteger la salud ocular. La mandarina contiene luteína y zeaxantina, dos carotenoides con propiedades antioxidantes que ayudan a proteger los ojos del daño celular.

Mandarinas dentro de un cuenco de madera y sobre una mesa. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Estos compuestos, por su parte, contribuyen a mantener la salud visual y a proteger frente a factores asociados con el deterioro de la visión.

Además, la vitamina C presente en la fruta participa en la formación de colágeno, una proteína fundamental para conservar la firmeza y elasticidad de la piel. Sus antioxidantes también ayudan a combatir el daño provocado por los radicales libres y la exposición a la radiación ultravioleta.

Cómo incorporar la mandarina a la alimentación diaria

La mandarina puede consumirse fresca o utilizarse para preparar jugos, postres y salsas. Para aprovechar mejor su fibra, conviene priorizar la fruta entera en lugar de optar habitualmente por el jugo.

Aunque sus nutrientes pueden contribuir a la prevención de distintas enfermedades, la mandarina no reemplaza los tratamientos médicos ni garantiza por sí sola esos resultados. En el caso de las personas con diabetes o hipertensión, su consumo debe integrarse a una alimentación adecuada y al tratamiento indicado por un profesional de la salud.