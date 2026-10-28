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La mandarina es una fruta rica en vitamina C, fibra, potasio y antioxidantes que puede aportar múltiples beneficios para la salud.

Según la licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidade Católica de Santos, Tatiana Zanin, en el portal Tua Saúde, su consumo contribuye a cuidar el corazón, regular la presión arterial y proteger la piel y la vista, además de favorecer el control del peso.

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Cuáles son los beneficios de comer mandarina para la salud

La mandarina, conocida científicamente como Citrus reticulata, se destaca por su contenido de fibras y compuestos bioactivos, como los flavonoides y los carotenoides, que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres.

Entre sus principales beneficios, Zanin destaca los siguientes.

  • Ayuda a prevenir enfermedades cardíacas. Sus fibras, como la pectina, contribuyen a reducir la absorción de grasas, mientras que sus antioxidantes favorecen la salud de los vasos sanguíneos y ayudan a prevenir la aterosclerosis.
  • Reduce el colesterol malo. La fibra puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol LDL, mientras que la vitamina C y los flavonoides contribuyen a proteger las células frente al daño oxidativo.
  • Favorece el control de la presión arterial. Su contenido de potasio ayuda al organismo a eliminar el exceso de sodio a través de la orina, un mecanismo que contribuye a regular la presión arterial.
  • Contribuye al control de la glucosa. Gracias a su aporte de fibra y su bajo índice glucémico, puede ayudar a moderar la absorción de los azúcares y favorecer el control de los niveles de glucosa en sangre.
  • Ayuda a mantener un peso saludable. Su contenido de fibra prolonga la sensación de saciedad y puede contribuir a controlar el apetito cuando forma parte de una alimentación equilibrada.

Por qué la mandarina protege la vista y ayuda a cuidar la piel

Otro de los beneficios que señala la especialista, es que esta fruta contribuye a proteger la salud ocular. La mandarina contiene luteína y zeaxantina, dos carotenoides con propiedades antioxidantes que ayudan a proteger los ojos del daño celular.

Mandarinas dentro de un cuenco de madera y sobre una mesa.
Mandarinas dentro de un cuenco de madera y sobre una mesa.Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Estos compuestos, por su parte, contribuyen a mantener la salud visual y a proteger frente a factores asociados con el deterioro de la visión.

Además, la vitamina C presente en la fruta participa en la formación de colágeno, una proteína fundamental para conservar la firmeza y elasticidad de la piel. Sus antioxidantes también ayudan a combatir el daño provocado por los radicales libres y la exposición a la radiación ultravioleta.

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Cómo incorporar la mandarina a la alimentación diaria

La mandarina puede consumirse fresca o utilizarse para preparar jugos, postres y salsas. Para aprovechar mejor su fibra, conviene priorizar la fruta entera en lugar de optar habitualmente por el jugo.

Aunque sus nutrientes pueden contribuir a la prevención de distintas enfermedades, la mandarina no reemplaza los tratamientos médicos ni garantiza por sí sola esos resultados. En el caso de las personas con diabetes o hipertensión, su consumo debe integrarse a una alimentación adecuada y al tratamiento indicado por un profesional de la salud.