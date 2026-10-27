Renovar la licencia cuando corresponde y prestar atención a las señales que aparecen durante la conducción permite priorizar tanto la seguridad del conductor como la de quienes comparten la vía pública.

Conducir un vehículo en México representa para muchas personas una forma de mantener su independencia a la hora de trasladarse con libertad por carretera. Sin embargo, con el paso de los años surge la duda de hasta qué edad es posible manejar y qué cambios establece la normativa mexicana para renovar la licencia.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial determina que la edad sí puede influir en el tiempo de vigencia de la licencia . Esto se debe a que las condiciones físicas, como la visión, la audición, los reflejos y la capacidad para responder ante situaciones imprevistas son factores importantes para la seguridad vial.

Tener una licencia de conducir vigente no elimina la responsabilidad de comprobar que se está en condiciones de conducir.

Por eso, las evaluaciones médicas y la observación de los propios hábitos al volante pueden ayudar a identificar posibles dificultades antes de que ocurra un accidente.

¿Qué vigencia tiene la licencia?

Según la norma en México, las personas menores de 60 años pueden obtener documentos con una vigencia de hasta 10 años, mientras que para quienes tienen entre 60 y 80 años el plazo se reduce a cinco años. En el caso de los conductores mayores de 80 años, la vigencia es de un año .

Esto significa que, al superar esa edad, la renovación debe realizarse con mayor frecuencia . La medida no supone que una persona deba abandonar la conducción al cumplir años, sino que permite revisar de forma constante si reúne las condiciones necesarias para manejar.

¿Cómo influye la edad en la capacidad para conducir?

Uno de los aspectos que conviene que los conductores observen es la movilidad . La rigidez muscular y articular puede dificultar los movimientos necesarios para girar el volante, cambiar de posición o girar la cabeza para revisar los puntos ciegos. Asimismo, una disminución en la velocidad de reacción puede complicar la respuesta ante una situación inesperada en el camino.

La visión también ocupa un papel importante. Con el paso del tiempo, algunas personas pueden tener mayores dificultades para:

Distinguir señales de tránsito Identificar obstáculos Reconocer rápidamente los movimientos de otros vehículos

Los problemas auditivos, por su parte, pueden reducir la capacidad para percibir bocinas, alertas y otros sonidos importantes durante la conducción.

A estas condiciones se suman factores como el cansancio y las dificultades para manejar bajo la lluvia, la niebla o en situaciones de tráfico intenso.

Señales que conviene tener en cuenta antes de manejar

Más allá de la edad que figura en la identificación, existen comportamientos que pueden indicar que es necesario revisar las condiciones para conducir.

Por ejemplo, sentir inseguridad en recorridos habituales, desorientarse con mayor frecuencia o necesitar más tiempo para completar trayectos conocidos son situaciones que requieren atención . También es importante observar los errores al estacionar o los incidentes que antes no ocurrían con frecuencia.

Otra señal puede ser la dificultad para interpretar lo que sucede alrededor del vehículo. Si resulta complicado anticipar los movimientos de motociclistas, ciclistas y peatones, o reaccionar ante las maniobras de otros conductores, conviene evaluar si las capacidades necesarias para manejar se mantienen en buenas condiciones.

Estas señales no significan necesariamente que una persona deba dejar de manejar, pero sí pueden indicar la conveniencia de consultar a un profesional de la salud y revisar las habilidades antes de continuar al volante.