El NYDFS da a conocer en su sección “Descuentos y ahorro de dinero” los distintos beneficios a los que puede aplicar.

La contratación de un seguro de automóvil es obligatoria para registrar un vehículo en el estado de Nueva York. Sin embargo, existen distintos descuentos que pueden ayudar a los conductores a reducir el costo de sus pólizas.

El Departamento de Servicios Financieros (DFS) de Nueva York ofrece en su sitio web oficial una lista de verificación que incluye 10 categorías de descuentos que los asegurados pueden consultar para determinar si cumplen con los requisitos y acceder a posibles ahorros.

¿Cuáles son los descuentos que pueden aplicarse a una póliza de seguro de automóvil?

Existen 10 tipos de descuentos que pueden ayudar a ahorrar al contratar un seguro:

1- Curso de conducción preventiva: por completar un curso de prevención de accidentes.

2- Dispositivos de protección pasiva: por contar con sistemas de seguridad, como cinturones de seguridad automáticos o airbags.

3- Frenos antibloqueo: por tener instalado un sistema de frenos ABS.

4- Dispositivos antirrobo: por contar con sistemas de seguridad que ayudan a prevenir robos.

5- Formación de conductores: por haber completado cursos de capacitación para conducir.

6- Descuento por varios vehículos: por asegurar más de un automóvil.

7- Jubilados y adultos mayores: por conducir menos, según las condiciones de la aseguradora.

8- Luces de circulación diurna: por contar con luces que permanecen encendidas durante el día.

9- Conducción responsable: por mantener un historial de conducción sin accidentes.

10- Descuento por múltiples pólizas: por contratar varios seguros con una misma aseguradora.

¿Qué información se debe verificar para que se otorgue un seguro?

Entre los datos que se deben verificar al solicitar un seguro vehicular se encuentran:

Zona geográfica donde se utiliza o se registra el vehículo.

Marca, modelo, año y VIN.

Edad del conductor principal.

Indicar si hay un conductor joven en el hogar.

Aclarar si el automóvil será utilizado con fines laborales.

Historial de puntos registrados por infracciones y accidentes.

La contratación de un seguro de automóvil es obligatoria para registrar un vehículo en el estado de Nueva York. Sin embargo, existen distintos descuentos que pueden ayudar a los conductores a reducir el costo de sus pólizas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son los mínimos obligatorios de cobertura en Nueva York?

Las coberturas mínimas obligatorias para todo automóvil registrado y con matrícula vigente en Nueva York son:

Responsabilidad civil por lesiones corporales: US$25.000 por persona / US$50.000 por accidente.

Responsabilidad civil por daños materiales: US$10.000.

Seguro sin culpa (PIP): US$50.000.

Conductores sin seguro: US$25.000 por persona / US$50.000 por accidente.

Límites de cobertura opcionales en Nueva York

Entre las coberturas adicionales que se pueden contratar para obtener una mayor protección se encuentran: