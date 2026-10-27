La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece sanciones para quienes conduzcan utilizando determinados dispositivos de comunicación. (foto: archivo).

Los conductores que utilicen el celular mientras manejan pueden recibir sanciones económicas y perder puntos de su licencia, según lo establecido por la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La medida busca desalentar las distracciones al volante y reforzar la seguridad vial en calles, avenidas y rutas.

El artículo 91 del régimen de contravenciones y sanciones establece una multa de 150 a 500 unidades fijas (U.F.) y la quita de cinco puntos de la Licencia Nacional de Conducir para quienes conduzcan mientras utilizan auriculares, sistemas de comunicación manual continua o determinadas pantallas y monitores de video.

Ley de Tránsito 24.449: qué dice el artículo 91 sobre el uso del celular al volante

El artículo 91 del régimen de contravenciones y sanciones, que reglamenta el artículo 48, inciso x), de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, establece las penalidades para determinadas conductas que pueden distraer al conductor.

El texto de la normativa dispone:

ARTÍCULO 91.- Reglamentación del artículo 48, inciso x) de la Ley N° 24.449.- ‘Por conducir utilizando auriculares y/o sistemas de comunicación manual continua y/o pantallas o monitores de video VHF, DVD o similares en el habitáculo del conductor, será sancionado con multa desde 150 U.F. hasta 500 U.F., y serán restados de la Licencia Nacional de Conducir la cantidad de CINCO (5) puntos’.

La disposición contempla dos consecuencias principales: una multa económica de hasta 500 unidades fijas y el descuento de cinco puntos de la licencia de conducir.

La norma menciona expresamente los auriculares, los sistemas de comunicación manual continua y determinados dispositivos audiovisuales instalados en el vehículo.

De cuánto es la multa por usar el celular mientras se maneja

Licencia de conducir argentina. Municipalidad de San Lorenzo

La reglamentación establece una sanción económica de 150 a 500 unidades fijas (U.F.) para la conducta contemplada en el artículo 91.

El importe que debe pagar el infractor en pesos depende del valor de la unidad fija aplicable y de las reglas vigentes en la jurisdicción correspondiente. Por ese motivo, no existe un monto único en pesos que pueda establecerse sin conocer esos datos.

Por eso, quienes reciban una infracción deben consultar el acta correspondiente y verificar el valor vigente de las unidades fijas antes de calcular el importe de la multa.

La infracción descuenta cinco puntos de la Licencia Nacional de Conducir

El Sistema de Scoring Nacional parte de un crédito inicial de 20 puntos. Cada vez que se comete una infracción alcanzada por el régimen, se descuentan los puntos correspondientes.

De esta manera, una quita de cinco puntos representa una cuarta parte del puntaje inicial. Si el conductor acumula otras infracciones, puede acercarse al límite que activa la inhabilitación para conducir.

Sin embargo, es importante distinguir entre la sanción establecida en la reglamentación y su aplicación efectiva: el sistema nacional depende de la adhesión de las jurisdicciones. Por eso, el alcance concreto del descuento debe verificarse según el lugar donde se cometa la infracción.

Qué pasa si un conductor pierde todos los puntos de la licencia

El scoring establece consecuencias para quienes agotan el puntaje disponible por la acumulación de infracciones.

De acuerdo con la información oficial del Gobierno nacional, el sistema parte de 20 puntos y contempla una inhabilitación para conducir durante 60 días cuando se pierden todos los puntos por primera vez.

Si ocurre una segunda vez, el plazo aumenta a 120 días; en una tercera oportunidad, llega a 180 días. Posteriormente, el período se duplica de manera sucesiva.

Cuáles son las infracciones que descuentan puntos de la licencia en el sistema scoring

El sistema de scoring contempla distintas infracciones de tránsito que pueden reducir el puntaje de la licencia de conducir. La cantidad de puntos que se descuentan depende de la gravedad de la conducta y de lo establecido en la normativa aplicable.

Entre las principales infracciones contempladas en el régimen nacional se encuentran: