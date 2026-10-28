Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia oficializaron este miércoles su candidatura a la Presidencia de la Nación para las elecciones de 2027. Lo hicieron a través de un video difundido en redes sociales, donde presentaron al espacio Hechos y trazaron una línea divisoria con Javier Milei y con el kirchnerismo. El mensaje apunta a los trabajadores golpeados por la crisis económica.

El video arranca con un llamado directo al ciudadano de a pie. “No te podés rendir ahora. Sabemos el laburo que vos y tu familia están haciendo, por eso vamos a hacer que ese esfuerzo valga la pena”, dicen los dirigentes. Los Passaglia apelan al esfuerzo cotidiano de las familias y retoman, con un guiño, una frase que pronunció el funcionario Manuel Adorni.

Santiago Passaglia, actual intendente de San Nicolás, y su hermano Manuel, diputado bonaerense, cuestionan con dureza a los gobiernos anteriores. “Cambiaron de color, excusa y bandera, pero el que se sigue deslomando para vivir sos vos”, afirman. Los candidatos denuncian la distancia entre la dirigencia y la vida real de los argentinos, y se postulan como quienes la acortarán.

El primer blanco de las críticas es el gobierno nacional. Los hermanos reconocen que Milei tiene capacidad para impulsar cambios, pero cuestionan el costo que pagaron los ingresos de la población. “La motosierra fue cruel y pasó por donde no tenía que pasar: tu sueldo y la vida cotidiana de millones de argentinos”, sostienen en el mensaje.

Los Passaglia profundizan además su rechazo al rumbo económico oficial. Señalan que las políticas del Gobierno golpean tanto a los sectores trabajadores como a los productivos. El ajuste, según los candidatos, tiene consecuencias que el país no puede ignorar, y por eso reclaman un cambio de enfoque que ponga el bolsillo de las familias en el centro.

El segundo blanco es el kirchnerismo, al que los hermanos descartan como alternativa. “No tienen chance. Son lo peor que le pasó a la Argentina. Los argentinos no vamos a volver atrás y perder todo”, expresan. Hechos rechaza de plano cualquier regreso del kirchnerismo al poder y busca diferenciarse de las dos fuerzas que protagonizan la disputa nacional.

Lejos de ubicarse en el centro, los Passaglia eligen la confrontación con ambos espacios. “No venimos a caminar por el medio ni correrlos desde atrás. Nos vamos a parar enfrente, bien enfrente de Milei y del kirchnerismo”, advierten. Los candidatos rechazan el rol de moderados y proponen una tercera vía con identidad propia.

Con ese planteo, los hermanos cuestionan la idea de que la política argentina se reduce a dos opciones. “Ni a vos ni a nosotros nos van a hacer creer que las únicas opciones para la Argentina son dos modelos que fracasaron”, afirman. Hechos se presenta como una salida al esquema de polarización que domina el debate público desde hace años.

En el plano programático, la propuesta de Hechos gira en torno a la recuperación del valor del trabajo. Los protagonistas del video prometen mejorar la situación económica de las familias para que los argentinos recuperen su calidad de vida y lleguen a fin de mes con mayor tranquilidad. El poder adquisitivo funciona como eje central de la campaña.

El lanzamiento también pone en primer plano la experiencia de gestión en San Nicolás, distrito bonaerense que gobiernan los Passaglia. “Venimos de San Nicolás y logramos algo que a ningún otro gobierno le importó: que las familias vivan mejor”, aseguran. Los hermanos exhiben su gestión local como prueba de que existe otra forma de gobernar y como el origen de Hechos.

Además, los candidatos definen a su espacio con un rasgo particular. Hechos es, según ellos, “la única fuerza que no discute ideología, sino que trae soluciones”. El espacio prioriza la resolución de problemas concretos por sobre el debate ideológico, un enfoque que busca atraer a votantes cansados de las diferencias entre las dos fuerzas dominantes.

El mensaje cierra con una definición explícita sobre el objetivo electoral. “Vamos a llegar a la Presidencia para resolver los problemas que tiene la Argentina. Para eso estamos acá, no tenemos ninguna duda”, declaran. Los Passaglia ratifican su decisión de competir por la Casa Rosada y terminan con una promesa de optimismo: “Los argentinos vamos a vivir mejor”.