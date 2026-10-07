La beca Progresar Formación Profesional, perteneciente al Ministerio de Capital Humano, entrega $ 35.000 mensuales a quienes realicen cursos de formación y cumplan con una serie de requisitos.

El beneficio puede alcanzar un total de $420.000 durante un año, siempre que el curso o trayecto formativo tenga una duración de 12 meses y se cumplan las condiciones.

La convocatoria para esta línea permanece abierta hasta el 27 de noviembre de 2026 y la inscripción se realiza a través de la plataforma Progresar, con acceso mediante Mi Argentina.

Cuánto paga el Progresar Formación Profesional

La Secretaría de Educación fijó para 2026 el monto de las becas Progresar Formación Profesional en $ 35.000 mensuales.

La normativa establece que la beca puede tener una duración de hasta 12 meses dentro del ciclo lectivo, dependiendo de la fecha de inicio y finalización del curso o trayecto formativo elegido.

Por eso, en el caso de completar un período de 12 meses, el monto acumulado llega a $ 420.000.

Sin embargo, el pago no se entrega íntegramente desde el primer mes. El programa establece que se abona inicialmente el 80% de cada cuota, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga contra la certificación de finalización del curso por parte de la institución educativa.

De esta manera, sobre una cuota mensual de $ 35.000, el beneficiario recibe inicialmente $ 28.000, mientras que $ 7.000 quedan retenidos hasta cumplir con la condición establecida por el programa.

Quiénes pueden acceder a la beca

La línea Progresar Formación Profesional está destinada a personas que realicen cursos de formación profesional o trayectos formativos que cumplan con los criterios establecidos por el programa.

Entre los requisitos establecidos para 2026 se encuentran:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con una residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI.

Tener entre 18 y 24 años al momento del cierre de la convocatoria.

El límite de edad se extiende hasta los 35 años para quienes no tengan trabajo formal registrado.

También existen ampliaciones para determinados grupos poblacionales considerados prioritarios.

Los ingresos del postulante no deben superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Realizar un curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

Completar correctamente la inscripción dentro del período establecido.

Cómo inscribirse a Progresar Formación Profesional

La inscripción se realiza de manera online a través de la plataforma oficial de Progresar.

Antes de iniciar el trámite, la persona interesada debe haberse inscripto previamente en el curso de formación profesional elegido en la institución correspondiente.

Luego debe:

Ingresar a la plataforma oficial de Progresar. Acceder utilizando las credenciales de Mi Argentina. Seleccionar la línea correspondiente a Formación Profesional. Completar el formulario de inscripción. Informar los datos personales y académicos solicitados. Enviar el formulario y realizar el seguimiento de la postulación a través de la plataforma.

La inscripción tiene carácter de declaración jurada y la información debe ser verdadera. Una vez enviado el formulario, los datos quedan registrados para la evaluación correspondiente.