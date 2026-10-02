Alex Elvira, adiestrador canino, compartió un video en TikTok que es ideal para las personas que están planeando adoptar un perro en sus vidas porque se trata de un top 10 de perros más difíciles de adiestrar.

Si bien la idea no es evitar estas razas, es importante saber que cuentan con ciertas características que conviene conocer de antemano para que tanto el dueño como el animal convivan en un buen entorno.

En este marco, ubicó al shar-pei en el quinto lugar y dio sus motivos.

Alex Elvira, adiestrador canino, sobre el shar-pei

Los shar-pei se destacan entre las razas de perros por su piel suelta y arrugada, especialmente en la cabeza y el cuello. Su hocico ancho tipo “hipopótamo” y la cola de inserción alta le dan una estética bella al animal.

Sin embargo, suelen mostrar una personalidad reservada con extraños, lo que puede volverse un problema para los dueños en ciertas circunstancias.

Alex Elvira, adiestrador canino español reconocido por sus videos en los que da tips para adiestrar a las mascotas, compartió un video en TikTok donde se refirió a esta raza, que posicionó en el quinto lugar de los más difíciles de adiestrar.

“Desconfiado y territorial. Si no lo sabes cómo trabajar desde un principio, ten cuidado”, indicó en el video donde el primer puesto se lo llevó el shiba inu.

Las características del shar-pei

La Federación Cinológica Internacional describe al shar-pei como un perro de tamaño mediano, tranquilo, leal, afectuoso con su familia e independiente. Esta última característica es importante dentro de la raza porque no es una de las más predispuestas a obedecer órdenes o complacer a su dueño.

Alex Elvira, adiestrador canino, sobre el shar-pei: “Desconfiado y territorial. Si no sabes cómo trabajarlo desde un principio, ten cuidado”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En tanto, la guía Hill’s Pet señala que los Shar-Pei tienen una “tendencia dominante y necesitan un tutor seguro y firme para educarlos” porque son perros de carácter fuerte. Es decir que necesitan un trabajo de educación y socialización más consistente que otras razas que se caracterizan por su obediencia.

El problema que puede generar, según la guía, es que suele mostrarse agresivo o dominante con otros perros si no recibe la socialización necesaria desde cachorro. Esto se traduce en que, en un paseo en el parque, el animal pueda reaccionar al ver otro perro cerca.

Problemas de salud del shar-pei

Según la FCI, esta raza puede tener entropión, que es cuando el párpado se enrolla hacia adentro y las pestañas rozan la córnea, provocando dolor, lagrimeo e infecciones.

También sus pliegues pueden retener humedad y favorecer infecciones en la piel.

Lo curioso de esta raza es que tienen riesgo de padecer la denominada Fiebre Familiar del Shar-Pei, una enfermedad hereditaria propia de la raza que puede provocar episodios recurrentes de fiebre y, en algunos casos, derivar en amiloidosis renal.

En resumen, al adoptar un shar-pei se debe tener en cuenta su temprana sociabilización con otros perros para no tener problemas en el futuro. Además, se trata de un perro guardián ideal para cuidar el hogar y nunca deja de ser afectuoso con su familia.