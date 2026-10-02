El 6 de julio de 2026, Sylvester Stallone cumplió 80 años. A pesar de la edad, el actor mantiene hábitos de entrenamiento que forman parte de su imagen pública desde hace décadas y que también están vinculados con la alimentación que elige a diario.

En ese sentido, el protagonista de las sagas Rocky y Rambo contó qué desayuna habitualmente y detalló los alimentos que forman parte de su primera comida del día. Entre ellos aparecen huevos, avena, pan de centeno y frutas.

Qué desayuna Sylvester Stallone a los 80 años

A fines de junio de 2026, poco antes de cumplir 80 años, Sylvester Stallone habló con Men’s Health España sobre su rutina matinal. Según reprodujo la revista francesa Top Santé, el actor explicó qué consume antes y durante el desayuno.

“Antes del desayuno, bebo un vaso de aminoácidos líquidos. Un poco más tarde, tomo tres claras de huevo, media yema de huevo, avena en copos, pan de centeno tostado, papaya fresca e higos”, contó.

Sylvester Stallone mantiene una rutina de entrenamiento adaptada a sus 80 años y un desayuno que incluye huevos, avena, pan de centeno y frutas. Fuente: Europa Press WARNER BROS.

El vínculo entre el desayuno de Sylvester Stallone y Rocky

Los huevos forman parte de la historia de Rocky Balboa desde la primera película de la saga, estrenada en 1976. En una de las escenas más recordadas, el personaje se levanta antes del amanecer, toma varios huevos crudos y comienza su entrenamiento antes de salir a correr por las calles de Filadelfia.

Casi 50 años después, los huevos continúan presentes en el desayuno que Sylvester Stallone describió, aunque con algunas diferencias respecto de aquella escena.

El actor contó que actualmente consume tres claras y media yema, acompañadas por avena en copos, pan de centeno tostado, papaya fresca e higos.

Cómo entrena Sylvester Stallone para mantenerse activo a los 80 años

A lo largo de su carrera, Sylvester Stallone sometió su cuerpo a exigentes rutinas de entrenamiento para interpretar a personajes como Rocky Balboa y John Rambo. Con el paso de los años, el actor modificó su manera de ejercitarse y redujo el trabajo con pesas tradicionales.

En una entrevista publicada por Men’s Health, explicó que comenzó a utilizar principalmente bandas de resistencia y cables. Según contó, este tipo de ejercicios le permite trabajar con distintos movimientos y mantener las articulaciones en movimiento, algo que comparó con una forma de fisioterapia.

Su entrenamiento no se limita a un único tipo de ejercicio. A lo largo de distintas etapas de su carrera, combinó trabajo de fuerza, ejercicios con el peso corporal y entrenamiento vinculado al boxeo, especialmente durante la preparación para sus papeles de acción.

En 2018, mientras se preparaba para volver a interpretar a Rocky Balboa en Creed II, Men’s Health mostró parte de sus entrenamientos. Entre ellos apareció una variante de dominadas conocida como “headbanger”, que combina el trabajo de la parte superior del cuerpo con una posición de piernas en L y exige especialmente a los brazos y la zona media.

En aquella época también se lo mostró realizando ejercicios para hombros, espalda y pecho con un ergómetro de natación, una máquina que permite realizar movimientos de tracción. La publicación señaló que un trabajo similar podía hacerse utilizando bandas de resistencia.