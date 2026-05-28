Controlar la glucosa en sangre es una de las principales preocupaciones de las personas con diabetes . En ese contexto, muchos alimentos quedan bajo sospecha, especialmente las frutas por su contenido natural de azúcar.

Sin embargo, especialistas en nutrición aseguran que no todas las frutas generan el mismo impacto en el organismo y, por esta razón, algunas opciones pueden incorporarse a la alimentación diaria sin provocar grandes picos de glucosa.

Los expertos recomiendan prestar atención a las porciones y evitar ciertas preparaciones que elevan rápidamente el azúcar en sangre.

Los expertos recomiendan prestar atención a las porciones y evitar ciertas preparaciones que elevan rápidamente el azúcar en sangre. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

Las frutas que los diabéticos pueden comer sin generar picos de glucosa

De acuerdo con especialistas y centros médicos dedicados a la nutrición, existen frutas que resultan más favorables para personas con diabetes. Entre las más recomendadas aparecen la manzana, los frutos rojos y los cítricos .

Estos alimentos aportan fibra, antioxidantes y vitaminas que ayudan a mantener un mejor control glucémico. Además, generan mayor saciedad y tienen un impacto más moderado sobre la glucosa.

Entre las frutas consideradas más saludables para diabéticos se destacan las siguientes:

Manzana.

Frutillas.

Moras.

Arándanos.

Naranja.

Kiwi.

Pera.

Guayaba .

Los especialistas recomiendan consumirlas enteras y no en jugo. Esto ayuda a aprovechar la fibra natural y evita aumentos bruscos de azúcar en sangre.

Por qué algunas frutas son mejores para controlar la diabetes

Las frutas contienen fructosa, un azúcar natural que puede elevar la glucosa si se consume en exceso. Sin embargo, también aportan nutrientes esenciales importantes para una alimentación equilibrada.

La diferencia principal está en el índice glucémico y en la cantidad de fibra que contiene cada fruta. Aquellas con más fibra ralentizan la absorción del azúcar y ayudan a estabilizar los niveles de glucosa.

Estas son algunas de las propiedades más valoradas por los expertos:

Alto contenido de fibra.

Bajo índice glucémico.

Presencia de antioxidantes.

Aporte de vitamina C.

Mayor sensación de saciedad.

El Centro Médico ABC señaló que frutas como la ciruela, el kiwi y la naranja pueden formar parte de la dieta habitual. También remarcaron que el modo de consumo influye directamente en el impacto glucémico.

Qué frutas deben evitar o moderar las personas con diabetes

Aunque las frutas son saludables, algunas variedades concentran más azúcar y menos fibra. Por eso, los especialistas aconsejan moderar su consumo en pacientes con diabetes.

Entre las frutas que suelen generar mayores picos de glucosa aparecen el plátano, las uvas, el mango y la sandía.

Esto no significa que estén totalmente prohibidas, pero sí que deben consumirse con precaución.

Entre las frutas que suelen generar mayores picos de glucosa aparecen el plátano, las uvas, el mango y la sandía. (Fuente: ChatGPT) ChatGPT

Las frutas que los expertos recomiendan limitar son las siguientes:

Plátano.

Uvas.

Mango.

Sandía.

Higos.

Papaya.

La Asociación Americana de Diabetes recordó además que las porciones son fundamentales para controlar la enfermedad. También sugirió elegir frutas envasadas sin azúcar agregada y consumir pequeñas cantidades de frutas secas.

Las recomendaciones de los nutricionistas para comer frutas con diabetes

Además de elegir correctamente las frutas, los especialistas remarcan que existen hábitos que ayudan a evitar subas repentinas de glucosa. La combinación de alimentos y la distribución durante el día son aspectos clave.

Una de las principales recomendaciones es acompañar las frutas con proteínas o grasas saludables. Esto contribuye a ralentizar la absorción de azúcar y mejora el control glucémico.