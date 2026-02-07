En cualquier hogar del país ocurre que luego de hacer las compras de verduras o frutas, se empiezan a pudrir rápido sin dar posibilidad a consumirlas. Sin embargo, existen un secreto para poder conservar su frescura más tiempo y, en consecuencia, hacer valer el dinero que se gastó en estos alimentos. Según recomiendan los médicos y nutricionistas, consumir frutas es importante para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. En base a esta información las personas adquirieron el hábito de comprar de manera regular. Sin embargo, en más de una oportunidad se preguntaron cómo hacer que no se pudra tan rápido e incluso cuál es el secreto de las verdulerías para mantener durante varios días la buena conservación de sus productos. El secreto es más sencillo de lo que parece y tan solo se necesitan dos elementos accesibles a cualquier bolsillo para lograrlo. El ingeniero químico colombiano, Diego Fernández, quien comparte sus conocimientos a través de las redes sociales, contó que el gran secreto para mantener el sabor, olor y textura de las frutas durante más tiempo es el ácido cítrico. Fernández señaló que el ácido cítrico “disminuye el pH (potencial de hidrógeno) en la superficie de la fruta, lo que desestimula el crecimiento de hongos y bacterias”. También indicó que es “antioxidante y quelante, por lo que reduce el pardeamiento al inhibir la actividad de la enzima polifenol oxidasa”. Al disminuir el pH se reduce la aparición de microbios, los cuales son los responsables de que las frutas se tornen de color marrón. Este proceso se llama pardeamiento, que es una reacción química natural cuando la enzima polifenol oxidasa (PPO) entra en contacto con el oxígeno del aire. Por este motivo al cortar o pelar una fruta como, por ejemplo, manzana, pera, banana o durazno, rápidamente se puede tornar marrón. Entones, el truco consiste en preparar una fórmula para utilizar de atomizador. Se necesita: Con esta solución se podrá rociar las frutas para que no se pudran tan rápido. Cabe señalar que después de un minuto, las frutas se deberán guardar secas en la heladera dentro de un recipiente ventilado para que se conserven en buen estado. Un tip parecido al de Fernández es el de utilizar jugo de limón para combatir el pardeamiento; sin embargo, el ingeniero recalcó que utilizar ácido cítrico resulta más económico que utilizar limones. Además, el jugo de limón deja azúcares y aromas que son muy atractivas para los hongos y las bacterias. Cabe aclarar que esta no es una fórmula mágica y que los alimentos tienen a pudrirse si no se comen en determinado tiempo. Es por eso que no hay que confiarse y dejarlo tantos días en la heladera. Sin embargo, tener una bolsa de ácido cítrico en la cocina del hogar ayudará a resguardar mejor las frutas que tanto se disfrutan en familia y que tan bien hacen a la salud. Y, en consecuencia, a cuidar el dinero mensual destinado a los alimentos frescos.