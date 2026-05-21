Aunque muchas personas suelen pensar que frutas como la banana o la manzana encabezan las listas de alimentos con más químicos, los últimos controles realizados en Europa muestran un escenario diferente.

Un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) reveló cuáles son las frutas que más residuos de pesticidas acumulan y qué productos generan mayor preocupación entre especialistas y organizaciones ecologistas.

Cuáles son las frutas con más pesticidas según las autoridades europeas

Las uvas, las fresas y las naranjas aparecen entre las frutas con mayores niveles de residuos de pesticidas detectados en controles europeos. Según los análisis realizados en España y otros países de la Unión Europea, estas categorías concentran una gran cantidad de muestras con restos de plaguicidas.

Las uvas, las fresas y las naranjas aparecen entre las frutas con mayores niveles de residuos de pesticidas detectados en controles europeos. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

En el caso de las uvas de mesa, más del 60% de las muestras analizadas presentó residuos de pesticidas. Muchas veces, además, se detectaron varias sustancias activas en una misma fruta. Las frutas que más preocupan son:

Uvas de mesa.

Fresas.

Naranjas y otros cítricos.

Las fresas registraron cifras todavía más elevadas, con residuos presentes en más del 70% de las muestras analizadas. Especialistas explican que su piel porosa y el contacto directo con el suelo favorecen la acumulación de químicos.

En los cítricos, en cambio, gran parte de los residuos proviene de tratamientos poscosecha aplicados sobre la cáscara para evitar hongos y prolongar la conservación.

Pesticidas prohibidos que siguen apareciendo en frutas y alimentos

Entre las sustancias encontradas aparece el clorpirifós, un insecticida cuya autorización fue retirada en la Unión Europea en 2020 por sus posibles efectos neurotóxicos, especialmente sobre niños y fetos.

Las organizaciones ambientales también advierten sobre la presencia de: