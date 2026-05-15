México se posiciona en el tercer lugar a nivel mundial en la producción de papaya, alcanzando más de 1.1 millones de toneladas anuales, fundamentalmente en Oaxaca, Colima y Chiapas, que representan el 60 % del total nacional. El consumo promedio por habitante es de 7.3 kilogramos al año y el precio promedio fluctúa en torno a los $39.90 por kilogramo, de acuerdo con el programa Quién es Quién en los Precios de Profeco. La papaya es reconocida no solo por su atractivo económico y disponibilidad, sino también por su elevado contenido de agua, fibra y vitaminas A, C y E. Asimismo, la papaya fresca contiene antioxidantes como el licopeno, “asociado con un menor riesgo de enfermedades cardiacas”, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Por lo tanto, incorporarla en el desayuno, por ejemplo, en cuadritos frescos, es una excelente manera de cuidar la salud desde temprano. La papaya es una de las frutas tropicales más apreciadas por los mexicanos, debido a su sabor dulce, textura suave y gran versatilidad. Según la Revista del Consumidor en su edición de octubre 2025, “gracias al clima de nuestro país, puedes encontrarla todo el año”, lo que convierte a esta fruta exótica en una opción fresca y accesible para comenzar el día y promover la salud. Incorporarla en su desayuno diario representa una estrategia sencilla para aprovechar sus propiedades en fibra y antioxidantes sin incurrir en un gasto excesivo: Las semillas de papaya presentan propiedades de notable relevancia. Se emplean en la gastronomía como aderezo o condimento debido a su sabor sutilmente picante, además de ser una fuente natural de antioxidantes y ácidos grasos. Por lo tanto, el uso de estas semillas, tanto en la cocina como en la salud, se ha incrementado de manera considerable en los últimos tiempos. Cuando se consumen de manera adecuada, pueden contribuir significativamente a la mejora de la digestión y ser un apoyo relevante para la salud intestinal. Es aconsejable secarlas, proceder a su molienda y añadir una pequeña cantidad a batidos o jugos matutinos, permitiendo así obtener sus ventajas sin modificar el sabor del desayuno. En conclusión, la incorporación de estos elementos en la dieta diaria resulta beneficiosa si se manejan con precaución y medida.