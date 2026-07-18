Las señales de tránsito con círculo rojo forman parte de la rutina de cualquier conductor pero también están detrás de algunas de las multas más frecuentes en Argentina.

Aunque son fáciles de reconocer, miles de automovilistas las infringen todos los días por descuido o desconocimiento.

En este sentido, existe un listado oficial que clasifica todas las faltas de tránsito y permite identificar cuáles son las conductas que más sanciones generan en el país y cuanto puede costar no respetarlas.

¿Cuáles son las señales de tránsito con círculo rojo que más multas generan?

Las señales con círculo rojo indican prohibiciones o restricciones que todos los conductores deben cumplir. No respetarlas puede derivar en multas económicas y, según el caso, en la quita de puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Las señales con círculo rojo indican prohibiciones o restricciones que todos los conductores deben cumplir. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

En función de la Disposición 167/2026 que publicó en junio pasado la Agencia Nacional de la Seguridad Vial (ANSV), se estableció una nomenclatura única para las 117 infracciones del sistema de scoring.

Entre las infracciones más frecuentes aparecen dos señales de tránsito que se repiten por encima del resto:

Límite máximo de velocidad.

Prohibido estacionar .

Exceso de velocidad y prohibido estacionar: de cuánto son las multas

El exceso de velocidad es una de las faltas más detectadas por los controles y las fotomultas. Además, integra el grupo de infracciones con sanciones económicas más altas.

Los códigos contemplados por la ANSV son:

1404 : superar entre un 10% y un 30% la velocidad permitida.

1405 : superar más del 30% el límite.

1501: no respetar los límites reglamentarios de velocidad.

Estas infracciones pueden recibir multas de entre $337.350 y $2.249.000 según la gravedad y el valor vigente de la Unidad Fija en cada jurisdicción.

Por su parte, el Código 707 sanciona el estacionamiento en garajes o accesos vehiculares. En este caso, las multas van de $112.450 a $224.900.

Otras multas de tránsito muy comunes: