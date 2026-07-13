Qué significa la señal de tránsito con un triángulo rojo en fondo amarillo y un número.

Las señales de tránsito con claves para brindar información a los conductores, anticipar situaciones de riesgo y ordenar la circulación de vehículos. Sin embargo, muchas pueden pasar desapercibidas o ser mal interpretadas por los conductores , especialmente aquellas que no indican una prohibición sino una advertencia.

Una de las que más duda genera es la señal de fondo amarillo con un triángulo rojo con números. La misma está regulada por el Sistema de Señalización Vial Uniforme del Decreto 779/95, reglamentario de la Ley 24.449.

Qué significa la señal de un triángulo sobre fondo amarillo

La señal identificada como P.33 advierte que más adelante aparecerá una señal prescriptiva (también llamada reglamentaria) que indican prioridades, prohibiciones o restricciones.

Puede mostrar números que indican a qué distancia está la próxima señalización. Por sí solo, el cartel no impone una obligación específica, sino que alerta por una situación que puede requerir detenerse, disminuir la marcha o ceder el paso .

Qué significa la señal de tránsito con un triángulo rojo en fondo amarillo y un número. Generado con IA.

La misma suele aparecer en lugares claves como cruces de rutas, accesos a ciudades pueblos o parajes y zonas próximas a un cruce ferroviario.

Qué se recomienda hacer cuando aparece esta señal

Al observar la señal de tránsito, los más importante es anticiparse a una posible maniobra y extremar las medidas de seguridad. En este contexto, se aconseja reducir la velocidad para reaccionar ante la información próxima.

Especialistas en seguridad vial aconsejan:

Disminuir la velocidad antes de llegar a la intersección.

Observar ambos sentidos de circulación.

Evitar realizar adelantamientos.

No efectuar giros bruscos.

Estar preparado para ceder el paso cuando corresponda.

Frenar si existe un paso ferroviario sin barreras y verificar que no se aproxime una formación.

Por qué esta señal forma parte de las preventivas

El sistema argentino de señalización vial las clasifica en distintos grupos según su función. Cada una utiliza colores y símbolos específicos para facilitar su identificación por parte de los conductores.

Las categorías principales son:

Preventivas: alertan sobre situaciones de riesgo y utilizan el color amarillo.

Reglamentarias: establecen prohibiciones, obligaciones o restricciones.

Informativas: brindan orientación sobre destinos, servicios o distancias.

Transitorias: advierten sobre obras, desvíos o modificaciones temporales del tránsito.

Aunque la P.33 no impone una obligación directa, su incumplimiento puede derivar en sanciones, porque forma parte del sistema de señalización de carácter obligatorio.