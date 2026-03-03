Una de las provincias más pobladas del país anunció una megaobra que permitirá a más de 200.000 argentinos mejorar su calidad de vida. El comunicado oficial remarcó que el Gobierno local invertirá más de $ 52.000 millones en esta nueva línea de alta tensión. Las autoridades informaron que la licitación comprende una obra de más de 50 kilómetros con más de 7000 metros de tendido eléctrico. Pese a que todavía no confirman la fecha en que estará terminada, ya se puede estimar el tiempo que llevará el desarrollo de este programa. En la ciudad de Cruz del Eje, Córdoba, el gobernador Martín Llaryora, junto a autoridades locales y de EPEC, encabezó la apertura de ofertas para la licitación de una nueva línea de transmisión eléctrica que beneficiará a tres departamentos del norte de la provincia de Córdoba. El proyecto consiste en la creación de una nueva Línea de Transmisión de 132 kV que unirá la Estación Transformadora de La Falda con la de Cruz del Eje. El trabajo implica los siguientes avances: La obra, anunciada por el gobernador cordobés durante su visita a la Cruz del Eje en febrero de 2025, forma parte del Plan de Igualdad Territorial (PIT) y contempla una inversión oficial de $ 52.156 millones. Si bien el anuncio de febrero dio pie a la apertura de ofertas de la licitación (el paso administrativo previo al inicio de los trabajos), Llaryora destacó que esta obra es una prioridad del programa de obras públicas para la región. Pese a que el comunicado oficial no determinó una fecha exacta de finalización, este tipo de obras de alta tensión suelen tener un plazo de ejecución de entre 18 y 24 meses una vez que se firma el contrato e inician los trabajos en el terreno. Por otro lado, la obra impactará a más de 200.000 habitantes de los departamentos Minas, Ischilín y Cruz del Eje, lo que garantiza energía no solo para uso residencial sino también para atraer inversiones industriales a la región. Llaryora también anunció la decisión de avanzar en la creación de un parque industrial en Cruz del Eje con el objetivo de “dinamizar la economía de la región y las oportunidades de empleo”. La medida se dio tras las inversiones provinciales en energía, agua potable y educación universitaria, según informaron en el texto oficial. “Debemos planificar en equipo una ciudad que tiene gas natural y contará con una central eléctrica cuya capacidad superará la demanda actual. Esta energía no es solo para el sistema domiciliario, es para el futuro; para que cuando una empresa decida instalarse, tengamos qué ofrecerle”, apuntó el mandatario cordobés. Por otro lado, el gobernador anunció el envío de aportes correspondientes al Fondo Federal por un total de 200 millones de pesos, que permitirán al municipio continuar ejecutando obras y acciones orientadas al desarrollo local.