En esta noticia Detalles sobre la repavimentación en México

Alrededor de la mitad de las calles y avenidas de Valle de Chalco, Estado de México (Edomex) presentan algún grado de deterioro en el pavimento, una situación que podría empeorar durante la temporada de lluvias. Ante este panorama, el gobierno municipal puso en marcha un Tren de Pavimentación con el objetivo de acelerar la rehabilitación de las principales vialidades.

El alcalde Alan Velasco Agüero encabezó el inicio de los trabajos en el cruce de las avenidas Covarrubias y Alfredo del Mazo, en la cabecera municipal, donde vecinos y autoridades observaron una demostración del funcionamiento de la maquinaria especializada.

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De acuerdo con el funcionario, este sistema incorpora equipos diseñados para agilizar las labores de pavimentación y ampliar la capacidad operativa del municipio, permitiendo intervenir más calles en menor tiempo.

Detalles sobre la repavimentación en México

En este caso, las acciones se concentrarán principalmente en avenidas de gran tamaño, donde las características del equipo facilitan la ejecución de las obras y optimizan los tiempos de trabajo.

El proyecto forma parte del Plan de Mejoramiento de la Zona Oriente, una estrategia en la que participan los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura urbana mediante obras consideradas prioritarias para la región.

De manera paralela, el ayuntamiento también activó el programa “Bacheando Xico”, enfocado en la reparación de calles secundarias y vialidades internas de las colonias. En estas tareas colaborarán:

Autoridades auxiliares

Delegados

Consejos de participación ciudadana

Habitantes del municipio

Las autoridades locales señalaron que ambas iniciativas buscan atender una de las principales demandas de la población: mejorar las condiciones de las vialidades y reducir las afectaciones a la movilidad, especialmente durante la temporada de precipitaciones.