Las acciones energéticas argentinas operan con subas de entre 4% y 5% en el premarket de Wall Street. Esto responde a que el petróleo se dispara mientras la guerra en Oriente Medio casi detiene el tráfico por el estrecho de Hormuz y se paró la actividad de una gran refinería en Arabia Saudita. “El conflicto viene para rato y como es una zona 100% petrolera, va a continuar el impacto en el crudo. Eso va a hacer que las acciones de Vista e YPF sigan a alza, tal como hoy que trepan hasta 5%. Creo que esto viene para largo porque es un conflicto de Irán contra todo el golfo”, dijo a El Cronista Leonardo Svirsky, Sales Trader del Becerra Bursátil. Los futuros del Brent se cotizaban aproximadamente un 10% más altos cerca de los $80 por barril, mientras que los futuros del diésel subieron más de una quinta parte, ya que al menos cuatro embarcaciones fueron atacadas el domingo. Esta fue la continuación de los ataques en los que EE. UU. e Israel dispararon misiles contra objetivos en todo Irán el sábado, mientras instaban a la población local a derrocar el régimen islámico. El petróleo subió más que en cuatro años mientras los operadores evaluaban el impacto del cierre efectivo del Estrecho de Hormuz. Aunque el aumento en los precios del crudo fue el mayor desde principios de 2022, el camino por delante es incierto. Noticia en desarrollo.-