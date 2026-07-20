Se aproxima un diluvio histórico: pronostican 48 horas de tormentas, fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 40 km/hEl pronóstico anticipa un cambio importante en las condiciones del tiempo y varias regiones deberán mantenerse atentas a las próximas horas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó el pronóstico del tiempo para este 20 de julio, con la presencia de lluvias intensas, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en distintas regiones del país. Las condiciones estarán asociadas al monzón mexicano, así como a canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos.

De acuerdo con el organismo, los estados del noroeste y norte de México concentrarán los fenómenos más importantes de la jornada, aunque también se esperan precipitaciones de distinta intensidad en entidades del centro, occidente, sur y sureste del territorio nacional.

Además de las lluvias, el pronóstico advierte que algunas zonas podrían registrar encharcamientos, inundaciones, deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como caída de granizo y rachas de viento que podrían provocar la caída de árboles o anuncios publicitarios.

Lluvias intensas, granizo y fuertes vientos: los estados con mayor riesgo

El SMN pronosticó lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el este y sureste de Sonora, así como en el centro, oeste y suroeste de Chihuahua. También se esperan lluvias muy fuertes en el norte de Sinaloa y el noroeste de Durango.

Las lluvias fuertes alcanzarán entidades como Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Morelos, mientras que habrá chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En tanto, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas podrían registrar lluvias aisladas durante el día.

La dependencia también señaló que las lluvias fuertes e intensas podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, especialmente en zonas donde las precipitaciones sean más persistentes.

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Qué estados tendrán fuertes ráfagas de viento este 20 de julio

El pronóstico contempla vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en:

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Golfo de California

Oaxaca (istmo de Tehuantepec)

Además, se esperan rachas de entre 30 y 50 km/h en:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Asimismo, habrá viento de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que estas ráfagas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendó mantenerse atento a las actualizaciones oficiales y tomar precauciones en las zonas donde se desarrollen tormentas durante la jornada.