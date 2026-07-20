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La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó el pronóstico del tiempo para este 20 de julio, con la presencia de lluvias intensas, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en distintas regiones del país. Las condiciones estarán asociadas al monzón mexicano, así como a canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos.

De acuerdo con el organismo, los estados del noroeste y norte de México concentrarán los fenómenos más importantes de la jornada, aunque también se esperan precipitaciones de distinta intensidad en entidades del centro, occidente, sur y sureste del territorio nacional.

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Además de las lluvias, el pronóstico advierte que algunas zonas podrían registrar encharcamientos, inundaciones, deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como caída de granizo y rachas de viento que podrían provocar la caída de árboles o anuncios publicitarios.

Lluvias intensas, granizo y fuertes vientos: los estados con mayor riesgo

El SMN pronosticó lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el este y sureste de Sonora, así como en el centro, oeste y suroeste de Chihuahua. También se esperan lluvias muy fuertes en el norte de Sinaloa y el noroeste de Durango.

Las lluvias fuertes alcanzarán entidades como Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Morelos, mientras que habrá chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En tanto, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas podrían registrar lluvias aisladas durante el día.

La dependencia también señaló que las lluvias fuertes e intensas podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, especialmente en zonas donde las precipitaciones sean más persistentes.

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Qué estados tendrán fuertes ráfagas de viento este 20 de julio

El pronóstico contempla vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en:

  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Golfo de California
  • Oaxaca (istmo de Tehuantepec)

Además, se esperan rachas de entre 30 y 50 km/h en:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Asimismo, habrá viento de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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