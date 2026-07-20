En esta noticia
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó el pronóstico del tiempo para este 20 de julio, con la presencia de lluvias intensas, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en distintas regiones del país. Las condiciones estarán asociadas al monzón mexicano, así como a canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos.
De acuerdo con el organismo, los estados del noroeste y norte de México concentrarán los fenómenos más importantes de la jornada, aunque también se esperan precipitaciones de distinta intensidad en entidades del centro, occidente, sur y sureste del territorio nacional.
Además de las lluvias, el pronóstico advierte que algunas zonas podrían registrar encharcamientos, inundaciones, deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como caída de granizo y rachas de viento que podrían provocar la caída de árboles o anuncios publicitarios.
Lluvias intensas, granizo y fuertes vientos: los estados con mayor riesgo
El SMN pronosticó lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el este y sureste de Sonora, así como en el centro, oeste y suroeste de Chihuahua. También se esperan lluvias muy fuertes en el norte de Sinaloa y el noroeste de Durango.
Las lluvias fuertes alcanzarán entidades como Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Morelos, mientras que habrá chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En tanto, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas podrían registrar lluvias aisladas durante el día.
La dependencia también señaló que las lluvias fuertes e intensas podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, especialmente en zonas donde las precipitaciones sean más persistentes.
Qué estados tendrán fuertes ráfagas de viento este 20 de julio
El pronóstico contempla vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en:
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Golfo de California
- Oaxaca (istmo de Tehuantepec)
Además, se esperan rachas de entre 30 y 50 km/h en:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Asimismo, habrá viento de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que estas ráfagas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendó mantenerse atento a las actualizaciones oficiales y tomar precauciones en las zonas donde se desarrollen tormentas durante la jornada.