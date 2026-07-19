El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes, con una probabilidad superior al 75% para el litoral norte y entre 50% y 75% para el suroeste del país.

Una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país, generando tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes, advirtió Inumet.

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En las zonas de tormenta podrán registrarse intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

El organismo precisó que se esperan mejoras temporarias durante la vigencia de la advertencia y que continuará monitoreando la situación para informar ante eventuales cambios.

El temporal de fuertes vientos y lluvias comenzó ayer, sábado, y dejó una mujer fallecida, voladuras de techos y decenas de árboles caídos en el departamento de Salto.

Los 10 departamentos con advertencia amarilla

✔ Artigas: todo el departamento.

✔ Paysandú: Tambores.

✔ Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.

✔ Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

✔ Tacuarembó: Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

✔ Colonia: todo el departamento.

✔ Flores: Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

✔ Río Negro: Fray Bentos, Los Arrayanes y Nuevo Berlín.

✔ San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

✔ Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.