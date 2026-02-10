Un nuevo ferrocarril alcanzará los 200 kilómetros por hora y superará al de Chile, el cual realiza la ruta Santiago - Chillán con una máxima de 160 km/h. Se trata de un proyecto innovador con tecnología china que contemplará una inversión de 6.500 millones de dólares. Un nuevo tren de alta velocidad llegará a Sudamérica para revolucionar para siempre el sistema de transportes de la región. El tren Lima - Ica constituirá una nueva obra de infraestructura ferroviaria que transformará la conectividad y fomentará el desarrollo económico de Perú. Este recorrido abarcará aproximadamente 300 kilómetros a lo largo de la costa central peruana, conectando la capital con uno de los polos turísticos más relevantes. Con una inversión proyectada de 6.500 millones de dólares, se anticipa que el trayecto se complete en un tiempo de dos horas y media, abarcando 323 kilómetros. Este proyecto, respaldado por capital chino, se erigirá como un eje fundamental para la conectividad entre ambas ciudades y sus alrededores. El director de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Miranda, indicó que el proceso de ejecución requerirá entre seis y siete años. Se prevé que el expediente técnico esté finalizado en 2027 y la obra concluida en 2032. A pesar de que China se posiciona como uno de los principales inversores, se han recibido propuestas técnicas no vinculantes de Alemania, Canadá, Corea del Sur, España, Francia, India, Japón y Reino Unido. La nueva obra de transporte reducirá el tiempo de viaje de cuatro horas y media en auto a dos horas y media. El nuevo tren contará con 15 estaciones distribuidas que permitirán integrar las comunidades de la costa sur de Perú. Dentro de algunas estaciones se encontrarán las de illa El Salvador, Lurín, Cañete, Pisco y Paracas. Para hacer frente a los desafíos geográficos, se incorporarán 47 kilómetros de viaductos y 32 kilómetros de túneles para garantizar su operatividad. Se espera que el ferrocarril transporte cerca de 45.000 pasajeros por día, lo que descongestionará el tráfico de la Panamericana Sur. Desde el MTC informaron que el proyecto beneficiará a cerca de 12 millones de personas. Seis millones de forma directa por la proximidad de las estaciones y otras seis por el arrastre económico que generará. La conexión también beneficiará la conexión directa con el Aeropuerto de Pisco. Una de las características principales del proyecto es su componente de sostenibilidad, ya que el tren estará impulsado al 100% con electricidad. En la misma línea, Ica es conocido como un polo turístico gracias a sus desiertos, las Islas Ballestas, el oasis de la Huacachina, la Reserva Nacional de Paracas y las bodegas vitivinícolas. El tren de alta velocidad generará miles de empleos durante su construcción, impulsando la economía local y mejorando la calidad de vida en las comunidades cercanas a las estaciones. Además, se implementarán tecnologías sostenibles en la construcción y operación del tren, garantizando un impacto ambiental mínimo y promoviendo el uso de energías renovables en el transporte.