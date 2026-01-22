Inaugurarán un tren bala que conectará dos mega ciudades del continente y viajará a más de 320 km/h: cuándo estará listo Fuente: Shutterstock

California se acerca a concretar uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos de su historia reciente y se trata nada más y nada menos que del tren bala que conectará el sur del estado con Las Vegas, en Nevada.

Esta megaobra ferroviaria está apuntada a cambiar la forma de viajar entre dos de las ciudades más importantes del oeste de Estados Unidos y que tienen una gran afluencia de tráfico.

Cómo es el plan de Estados Unidos para tener un nuevo tren bala

El plan había sido anunciado hace algunos años, pero quedó en pausa debido al impacto de la pandemia. Ahora, con el proyecto reactivado, las autoridades buscan avanzar a paso firme para cumplir con los plazos previstos y transformar la movilidad regional.

La iniciativa apunta a ofrecer un tren bala que se implemente como una alternativa rápida y sustentable frente al intenso tránsito vehicular que se registra a diario en la Interestatal 15, una de las rutas más congestionadas del país.

Así será el tren de alta velocidad

El trayecto total del nuevo tren de alta velocidad tendrá una extensión aproximada de 350 kilómetros. La inversión estimada supera los 12 mil millones de dólares, lo que lo convierte en una de las obras de infraestructura más relevantes del continente.

El sistema será completamente eléctrico y está pensado para reducir emisiones contaminantes. Además, busca descongestionar el tráfico vial y ofrecer una opción más eficiente para turistas y residentes que se trasladan entre ambos estados.

A diferencia de otros proyectos ferroviarios impulsados en California, este tren no forma parte del plan que conecta Los Ángeles con San Francisco, ya que se trata de una iniciativa independiente, con un esquema de desarrollo y financiamiento propio.

Cuándo estará listo y qué estaciones tendrá el servicio

El proyecto, conocido como Brightline West, se encuentra actualmente en la etapa de construcción civil. Según lo informado por los responsables del sistema, la finalización del tren está prevista para fines de 2029.

El recorrido contará con una estación principal en Las Vegas y paradas intermedias en Victor Valley y Rancho Cucamonga. Desde allí, los pasajeros podrán conectarse con otros medios de transporte del área metropolitana de California.

El tren alcanzará velocidades de hasta 322 kilómetros por hora. Esto permitirá hacer el viaje entre Las Vegas y Rancho Cucamonga en alrededor de dos horas, reduciendo a la mitad el tiempo habitual en automóvil.

En la actualidad, los equipos trabajan en la preparación del terreno a lo largo del corredor de la ruta Interestatal 15 y zonas aledañas. Asimismo, este paso es clave para extender la infraestructura ferroviaria y el objetivo es que pueda dar lugar a la construcción de más kilómetros de vías.