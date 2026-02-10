Japón es uno de los países con la red ferroviaria más importante del planeta y se prepara para marcar un antes y un después en el transporte mundial ya que se prepara para tener el tren bala más veloz de la tierra. A través de la Compañía de Ferrocarriles Centrales se confirmó la llegada del “tren más rápido del mundo”, el cual estará preparado para realizar viajes de larga distancia en tiempo récord. El Maglev Serie L0 de Japón, perteneciente a la línea Chuo Shinkansen, se convertirá en el tren más rápido del mundo y alcanzará una velocidad de 600 kilómetros por hora, según se registró en las últimas pruebas. Gracias a la tecnología de levitación magnética, el Maglev Serie L0 estará preparado para superar al tren de alta velocidad Shanghai Maglev de China, que hoy lidera el ranking con poco más de 460 km/h. Uno de los mayores impactos de este proyecto será la reducción del tiempo de viaje. El trayecto entre Tokio y Nagoya, de 286 kilómetros, podrá completarse en apenas 40 minutos, cuando hoy puede demandar hasta dos horas y media. Esta mejora acercará los tiempos de traslado en tren a los de la aviación comercial, pero con mayor comodidad y menor impacto ambiental, del mismo modo que significará una ventaja más que importante para miles de pasajeros. Además, cerca del 80% de la traza se construirá bajo tierra, con túneles y estructuras subterráneas de gran complejidad. Por su parte, tras el tramo Tokio - Nagoya, se avanzará con la extensión de la línea hasta Osaka. El proyecto para construir el tren bala más rápido del mundo tiene una inversión que asciende a una cifra cercana 60.000 millones de euros, una inversión histórica para Japón y que apunta a transformar por completo el transporte actual. Aunque la inauguración estaba prevista originalmente para 2027, los plazos se extendieron debido a la complejidad de las obras, ya que el tendido de rieles de levitación magnética lleva un tiempo mayor de colocación. A su vez, la línea debe hacerse desde cero por lo que la etapa de construcción es una de las más complejas de todo el proyecto. En tanto, la puesta en marcha e inauguración del Malgev Serie L0 se estima que será entre 2034 y 2035.