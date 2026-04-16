Carrefour anunció una batería de descuentos en televisores y equipos de audio para quienes buscan renovar su experiencia antes del Mundial, uno de los eventos deportivos más esperados. Las ofertas, que ya están disponibles en su tienda online, incluyen rebajas de hasta el 52% y estarán vigentes por tiempo limitado, lo que genera una fuerte expectativa entre los consumidores que quieren asegurarse una pantalla nueva para ver a la Selección. Dentro de la promoción, hay opciones para distintos presupuestos y tamaños en pulgadas. Desde equipos más accesibles hasta pantallas de alta gama con tecnología 4K y QLED. La propuesta apunta tanto a quienes buscan su primer Smart TV como a los que quieren dar el salto a una mejor calidad de imagen para disfrutar cada partido con mayor detalle. Además de televisores, la cadena sumó productos de audio pensados para potenciar la experiencia durante los partidos. Entre las alternativas disponibles se destacan: Este tipo de dispositivos permite recrear un ambiente más inmersivo, ideal para reuniones con amigos o familia durante los encuentros más importantes. Las promociones estarán disponibles hasta el 16 de abril y se aplican exclusivamente a compras realizadas a través del sitio web de Carrefour Argentina. Desde la empresa remarcaron que se trata de una campaña por tiempo limitado, por lo que recomiendan aprovechar los precios antes de que finalicen o se agote el stock. Con descuentos agresivos y una amplia variedad de productos, la propuesta busca captar a quienes no quieren quedarse afuera del Mundial sin renovar su televisor o mejorar su setup de entretenimiento en casa.