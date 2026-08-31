“Fue una decisión que dolió y duele en el alma", dijo Messi en su carta.

En esta noticia La carta completa con la que Messi anunció su retiro de la Selección argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina tras casi 20 años ininterrumidos en los que rompió todos los récords.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, indicó el capitán del equipo de Scaloni a través de un posteo que publicó en Instagram.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, remarcó.

El rosarino cierra así una etapa brillante en la que ganó un Mundial y jugó la final de otros dos. Además, levantó dos veces la Copa América, conquistó una Finalíssima, los Juegos Olímpicos de 2008 y el Mundial sub 20 de 2005.

El rosarino cierra así una etapa brillante en la que ganó un Mundial y jugó la final de otros dos.

La carta completa con la que Messi anunció su retiro de la Selección argentina

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección...

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

El posteo de Messi en su cuenta de Instagram. Captura de Instagram

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil.

Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.