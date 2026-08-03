El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio de clima que marcará el inicio de una nueva etapa de inestabilidad.

Entre el lunes 3 y el martes 4 de agosto, un sistema de tormentas dejará hasta 48 horas consecutivas de lluvias y chaparrones sobre distintos sectores del país.

Según el pronóstico oficial, Posadas será una de las ciudades más impactadas, con precipitaciones previstas durante gran parte de ambas jornadas antes de una mejora gradual a partir del miércoles 5 de agosto.

¿Por qué Posadas será una de las ciudades más afectadas por las lluvias?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, Posadas tendrá dos días seguidos con condiciones inestables.

Para el lunes 3 de agosto, se esperan lluvias y tormentas durante la madrugada, la mañana y la tarde, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre 40% y 70% , mientras que por la noche aún continuarán los chaparrones con una probabilidad de entre 10% y 40%.

La situación continuará durante el martes 4, cuando volverán a registrarse lluvias y tormentas desde las primeras horas del día. Las probabilidades de precipitaciones se ubicarán entre 10% y 40% durante la madrugada, la mañana y la tarde, disminuyendo recién hacia la noche.

Durante este período, las temperaturas oscilarán entre 17°C y 24°C, generando un ambiente húmedo e inestable.

Alerta por 48 horas de lluvias en Posadas: el SMN confirmó cuándo comenzarán las tormentas y qué día mejorará el tiempo en Misiones SMN

¿Cuándo mejorará el tiempo en Misiones?

El pronóstico muestra que el cambio comenzará a notarse el miércoles 5 de agosto.

Ese día desaparecerán prácticamente las probabilidades de lluvia durante la mañana y solo podrían presentarse tormentas aisladas durante la tarde, con una probabilidad de entre 10% y 40%.

El mapa del SMN confirma que el noreste concentrará las tormentas más fuertes

El mapa de pronóstico nacional del SMN para el martes muestra que el noreste argentino será el sector con mayor actividad meteorológica .

Los íconos de tormentas se concentran sobre Misiones y provincias vecinas, mientras que gran parte del centro y sur del país presentará cielo nublado o parcialmente nublado, sin fenómenos de la misma intensidad.

Esto confirma que Misiones, con Posadas como una de las ciudades más comprometidas, atravesará el episodio de inestabilidad más prolongado del país, con 48 horas consecutivas de lluvias y tormentas antes de la llegada de condiciones más estables a partir de la segunda mitad de la semana.