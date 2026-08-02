Se viene la primera tormenta intensa de agosto con 48 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora

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El comienzo de agosto estará marcado por un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica, con lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora en distintos puntos del territorio nacional. Según el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las condiciones adversas se extenderán durante gran parte del fin de semana y dejarán cerca de 48 horas consecutivas de precipitaciones en algunas zonas.

Aunque se prevé tiempo seco en amplios sectores de las regiones Caribe y Andina, el organismo advirtió que varias áreas del país registrarán acumulados de lluvia entre medios y altos durante la jornada del domingo 2 de agosto.

¿Dónde lloverá con más intensidad este domingo?

De acuerdo con el Ideam, las precipitaciones más importantes se concentrarán en el nororiente de Magdalena, el sur de Bolívar, el sur y suroccidente de Córdoba, el norte y occidente de Antioquia, el occidente de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Vichada, Guainía, Guaviare, el sur de Vaupés y el norte y occidente de Amazonas.

En estas regiones, las lluvias podrían estar acompañadas por tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Además, se esperan lluvias ligeras en sectores del sur de La Guajira, Cesar, el sur de Sucre, Norte de Santander, Santander, el oriente de Boyacá, el sur de Huila, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo.

Durante el sábado ya se registraron precipitaciones y tormentas en distintos departamentos, un panorama que continuará durante el domingo y que podría completar cerca de 48 horas consecutivas de inestabilidad climática en algunas zonas del país.

Sin embargo, el Ideam aclaró que gran parte de las regiones Caribe y Andina mantendrán períodos de tiempo seco a lo largo de la jornada, especialmente durante las primeras horas del día.

La advertencia del Ideam por posibles deslizamientos

El organismo también pidió extremar las precauciones en las zonas con alerta por deslizamientos de tierra, principalmente en los departamentos con mayor amenaza debido a las condiciones geográficas y a las lluvias acumuladas.

Se viene la primera tormenta intensa de agosto con 48 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora Ideam

Entre las recomendaciones oficiales figuran: