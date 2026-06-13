Bill Gates y la palabra "productividad" van de la mano hace muchos años, pues el magnate se caracteriza por sus millones de técnicas y métodos complejos para realizar tareas simples aprovechando el máximo de su concentración.

De esta manera, en un sinfín de entrevistas se lo ha cuestionado sobre sus habilidades implacables para entrenar su cerebro y enfocarse por largos períodos de trabajo.

Frente a ello, Gates ha revelado cómo es que logra tachar toda su lista de pendientes de manera cotidiana, pues un pilar fundamental dentro de la vida del filántropo es la disciplina y sin dudas la ha convertido en la clave de su éxito.

En qué consiste la técnica de concentración que utiliza Bill Gates

Su herramienta estrella se encuentra detrás del método Deep Work, o trabajo profundo según su traducción al español. Este término se ha popularizado con los años pero en realidad pocos conocen en qué consiste realmente.

Se trata de una metodología que tiene como fin último “hacerle la vida más fácil” al cerebro mediante un principio básico: no todas las tareas requieren del mismo tiempo ni nivel de concentración.

En ese sentido, el método Deep Work busca determinar el momento en el que el cerebro de cada uno es más productivo (mañana, tarde o noche) y dejar para ese período la tarea más compleja. Sin embargo, resulta fundamental que no existan distracciones -de allí su nombre de trabajo profundo- pues se considera que al focalizar el 100% de nuestra atención en una única tarea el nivel de productividad aumenta.

Cuál es el método que utiliza Bill Gates para trabajar 112 horas. Fuente: archivo.

Cómo hace Bill Gates para trabajar 112 horas y concentrarse

Cómo el punto más importante de todo el procedimiento es evitar al máximo las distracciones, el mismo filántropo ha confesado que dos veces al año se toma "una semana para pensar“.

Este ritual está lejos de tratarse de unas vacaciones, por el contrario son 7 días en los que Gates trabaja al máximo y sin interrupciones, por lo que quitando las ocho horas innegociables de su descanso diario, se dedica a laborar a pleno durante 112 horas .

Por ello, se recomienda al aplicar este método tomarse recesos cada aproximadamente una hora de no más de 5 minutos. En este tiempo la idea es continuar evitando las distracciones, como dispositivos tecnológicos, pues lo que se aconseja es caminar o simplemente no hacer nada y distraerse, como lo hace el magnate.