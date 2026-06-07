Adiós al ruido molesto de los vecinos: el curioso invento que combate los sonidos fuertes, es fácil de instalar y no requiere herramientas especiales.

Investigadores de la Universidad de Malmö, en Suecia, desarrollaron un tornillo que promete cambiar para siempre la forma de aislar el sonido en departamentos y casas . Se llama Sound Screw y, según las pruebas de laboratorio avaladas por la Real Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería, reduce el ruido de los vecinos casi a la mitad sin necesidad de obras, reformas ni herramientas especiales.

El invento está pensado especialmente para viviendas con estructura de madera, que son las más problemáticas desde el punto de vista acústico.

A diferencia de los paneles de corcho o las placas de yeso convencionales, no ocupa espacio extra y se instala en el lugar de los tornillos comunes que ya están en paredes y techos.

Cómo funciona el Sound Screw y qué lo hace diferente

El secreto del tornillo está en su diseño interno: tiene un muelle en el centro que actúa como amortiguador de ondas sonoras. Cuando se fija en la madera, la superficie queda conectada mecánicamente, pero el muelle interrumpe la propagación del sonido a través del material.

El secreto del tornillo está en su diseño interno: tiene un muelle en el centro que actúa como amortiguador de ondas sonoras. Generado con IA.

En las pruebas de laboratorio, el sistema logró una reducción de nueve decibeles en comparación con una pared tradicional. Para dimensionarlo: nueve decibeles equivalen a percibir el ruido aproximadamente como la mitad de intenso.

En la práctica, eso significa pasar de escuchar con claridad la lavadora del vecino a apenas registrarla como un murmullo de fondo.

Håkan Wernersson, autor principal de la investigación y profesor del Departamento de Ciencia de los Materiales y Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Malmö, explicó que con este tornillo se pueden montar placas de yeso directamente en las paredes sin perder superficie habitable, algo que valora especialmente en ciudades donde el metro cuadrado tiene un precio muy alto.

El Sound Screw todavía no está en el mercado, pero la empresa Akoustos, creada por los propios investigadores, trabaja en su comercialización.

Alternativas caseras para reducir el ruido mientras tanto

Hasta que el tornillo sueco llegue a las ferreterías, hay opciones accesibles y económicas para mejorar el aislamiento acústico del hogar sin obras:

Paneles de corcho en paredes: reducen hasta 35 decibeles y se adaptan a cualquier estilo decorativo.

Estanterías de suelo a techo: crean una cámara de aire entre la pared y los libros que amortigua el sonido.

Dos alfombras superpuestas: muy eficaces contra el ruido de impacto que viene del piso de arriba.

Burletes acústicos en puertas: sellan las rendijas y evitan que el sonido se filtre entre ambientes.

Pintura de microesferas cerámicas: varias capas crean una barrera que bloquea la propagación del ruido.

Ninguna de estas soluciones alcanza la eficiencia del Sound Screw, pero combinadas pueden marcar una diferencia real en el día a día de quienes conviven con ruidos molestos de vecinos.